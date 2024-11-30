У главного Деда Мороза России забрали резиденцию

У главного Деда Мороза России забрали резиденцию1
- 30.11.2024, 14:49
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Из-за долгов перед налоговой.
Главный Дед Мороз России лишился своей резиденции в Великом Устюге и задолжал Федеральной налоговой службе 52 тысячи российских рублей (сейчас примерно 482 доллара). Об этом сообщил телеграм-канал Mash 30 ноября со ссылкой на свои источники.
По информации Mash, налоговые органы закрыли юридическое лицо, ответственное за управление резиденцией Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области России.
Из-за долга в 52 тысячи российских рублей (примерно 1700 белорусских), ООО «Резиденция Деда Мороза» решили ликвидировать, сообщили в тг-канале. Управление деятельностью фирмы передали туристскому муниципальному центру.
Роль главного Деда Мороза России исполняет 47-летний Андрей Балин. В Mash утверждают, что у него есть «подаренная администрацией квартира». Также в СМИ появилась информация, что он «насобирал дорожных штрафов на 24,5 тысячи российских рублей» (около 237 долларов).
Личность российского Деда Мороза раскрыли 10 лет назад. Андрей Балин, родившийся и проживающий в Великом Устюге, начал работать в «Доме Деда Мороза» в 22 года, сразу после окончания колледжа по специальности «зоотехник». Несколько лет назад он открыл небольшой бизнес — сувенирный магазин в своей резиденции, однако позже его пришлось закрыть.
ООО «Резиденция Деда Мороза» и связанные с брендом компании находились под управлением российского депутата Татьяны Муромцевой, которую задержали в 2022 году за «финансовые махинации» и «растрату бюджетных средств» на бренд «Дед Мороз», сообщили в тг-канале. Ущерб тогда оценили в 100 миллионов российских рублей. В Mash заявили, что Муромцева сейчас «по уши в судах, так что за бизнесом не следит».