«Беларусь будет находиться под защитой антициклона с центром над Украиной» 2 30.11.2024, 14:53

Синоптики спрогнозировали теплое начало зимы.

Какой будет начало зимы в Беларуси? По предварительной информации синоптиков, прогноз для тех, кто ждал сугробов и морозов, неутешительный. Какие температуры ждать в первых числах декабря?

По информации телеграм-канала о погоде в Беларуси «Метеовайб», долгосрочная модель CFSv2 (Climate Forecast System) от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) спрогнозировала «теплое начало зимы» в нашей стране, пишет «Телеграф».

«Среднемесячная температура воздуха в декабре может оказаться выше нормы на 1,5-2,5 градуса, с большей положительной аномалией на севере республики», — отметили специалисты.

Кроме того отметили, что «количество осадков будет в пределах нормы в основном на северо-западе, тогда как на юго-востоке страны может выпасть на ~10 мм меньше обычного».

Тем временем в тематическом телеграм-канале @nadvorie, синоптики заявили, что Беларусь до 3 декабря «будет находиться под защитой антициклона «В» с центром над Украиной».

«Антициклон сформировался в теплом влажном воздухе, поэтому несмотря на высокое, 1037 гПа, атмосферное давление в его центре, солнца скорее всего мы не увидим, однако и не должно быть ночных морозов», — подчеркнули эксперты.

Тем временем метеорологи Белгидромета объявили, что в первый день зимы «ожидается преобладание облачной погоды», преимущественно без осадков.

Ветер подует юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит -3..+3°С, максимальная днем +1..+6°С.

На понедельник 2 декабря синоптики спрогнозировали «облачную с прояснениями погоду», местами с небольшим дождем. Ветер южной четверти умеренный, днем местами по северо-западу порывистый. Температура воздуха ночью должна составить -4..+2°С, днем 0..+6°С.

3 декабря — также облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории Беларуси должен пройти дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -5..+2°С, максимальная днем -1..+5°С.

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