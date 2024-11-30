«Можно увидеть дно цен»: что будет с недвижимостью Беларуси из-за скачка доллара 30.11.2024, 15:28

Эксперт дала прогноз по рынку.

Эксперт рынка недвижимости Наталья Литовская порассуждала на своем канале в Youtube о том, чего ждать покупателям и продавцам квартир из-за колебания курса валют и изменения по кредитам.

Наталья Литовская отметила, что из-за подросшего курса валют люди начали волноваться потому, что не знают, что будет происходить дальше на рынке недвижимости.

Специалистка считает, что теперешний скачок курса доллара и евро в первую очередь повлиял на сделки с привлечением кредитов, которые идут прямо сейчас. Ведь кредиты привлекаются в белорусских рублях, а в договоре купли-продажи цена квартиры записана в долларах, поэтому кредитные деньги будут пересчитаны по нынешнему курсу. Многие покупатели сейчас нервно подсчитывают, сколько же им придется доплатить и как в этом случае гасить разницу.

— По-хорошему, нормальный продавец должен идти навстречу покупателю, они делят курсовую разницу 50 на 50. Если продавцу не взять на себя эти расходы, то сделка может сорваться и квартира зависнет. Это значит, надо будет искать нового покупателя, но вряд ли он будет с пакетом наличных долларов.

Литовская отметила, что в январе рынок недвижимости обычно проседает — люди неохотно покупают квартиры. Что касается начала 2025 года, то эксперт считает, что все же сделки будут — еще есть кредиты по нынешним ставкам.

— Часть покупателей квартир с кредитами доходила до 40%, вот они и дали рост рынку недвижимости. Но уже в октябре условия по выдаче кредитов ужесточились, теперь при

большой зарплате можно получить почти в двое меньше денег, чем летом. Поэтому

спрос на дорогие сегменты жилья уже проседает, ведь людям просто не дают

денег на приобретение нужной им квартиры.

Наталья напомнила, что в ноябре сделок с недвижимостью уже стало меньше, она убеждена, что в декабре-январе снижение продолжится, но тем не менее сделки будут.

— Но если покупатель сейчас не покупает квартиру с кредитом, это означает, что он ее не купит квартиру и в середине года. Это будет при исчезновении кредитов или их резком подорожании (думаю, это должно быть к весне). А дальше неизвестно, когда кредитование и хорошие ставки вернутся снова.

Но если у покупателя есть деньги на всю квартиру и ее покупка не к спеху, то по мнению Литовской, лучше отложить сделку до весны — будет понятно, что происходит с курсом валют, кредитованием, куда движется рынок.

— Вы спокойно можете дотерпеть до осени или еще год, до дна цен, а потом приобретете то, что вам нужно, и за меньшую сумму, чем сейчас.

Продавцам жилья эксперт советует учитывать то, что спрос на квартиры будет понижаться, как только кредиты «вырубят». Правда, масштабного и резкого понижения ждать не стоит.

— Продавцы готовы будут делать небольшие скидки. Сейчас они минимально торгуются, но потом будут делать это охотнее и при торге скидки на квартиру будут доходить до 5−7%.

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