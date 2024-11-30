Киркорова публично унизили во время шоу 7 30.11.2024, 15:55

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К инциденту причастен другой российский артист-путинист.

«Звездные» российские артисты, путинисты, которые поддержали военное вторжение России в Украину, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев, публично поссорились.

Как пишет издание «Стархит», инцидент случился во время одного из российских талант-шоу. Там Лазареву понравилась одна певица, однако Киркоров не оценил ее вокальных данных.

Сергей Лазарев взбесился и нажал на кнопку за поп-короля, добавив своей фаворитке один балл.

«Вы безухие, что ли? Потому что на такое выступление не встать — это надо быть без ушей. Значит так, такого профессионализма весь сезон не показывал никто. И даже последней, в финале, 11-й она выходит и делает все безукоризненно. А вы сидите на своих местах!» — заявил Лазарев, унизив Киркорова.

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