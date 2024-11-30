В Дроздах сдают в аренду коттедж погибшего хоккеиста Цыплакова 30.11.2024, 16:00

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Цена впечатляет.

На сайтах аренды недвижимости появился коттедж легенды белорусского хоккея Владимира Цыплакова. Пожить в его шикарном доме в Дроздах может любой желающий, готовый ежемесячно платить более 14 тысяч рублей, пишет «Наша Ніва».

Владимир Цыплаков — уроженец России, который на момент распада СССР играл в минском «Динамо», поэтому стал гражданином Беларуси. Он стал первым белорусом, который закрепился в НХЛ, выступал за «Лос-Анджелес» и «Бафало». Трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси. После карьеры пробовал себя в качестве тренера, но не слишком себя зарекомендовал на этой ниве.

О смерти 50-летнего знаменитого хоккеиста Владимира Цыплакова стало известно в декабре 2019 года. По информации «Нашей Нивы», он покончил жизнь самоубийством. Одна из причин — профессиональная незанятость.

Среди наследства Владимира Цыплакова был и коттедж на улице Покровской в Дроздах, владельцем которого теперь является его вдова. Она ищет арендатора на длительный срок.

Площадь коттеджа более 430 квадратов, из них жилая — 180 квадратов. На цокольном этаже находятся сауна, домашний кинотеатр, прачечная, котельная.

На первом — гостиная с камином, кухня-столовая, а также спальня для гостей.

На втором предусмотрены три спальни (включая мастер-спальню с собственным санузлом и гардеробной), а также общий гардероб и санузел. Дизайн дома далек от скромного: есть настенные фрески и скульптурные барельефы.

Судя по фото в объявлении, в коттедже никто не живет, потому что мебель в комнатах почти отсутствует. Осталась она только на кухне.

Но сказано, что то, что есть, было сделано на заказ — и это ручная работа. Обещают бытовую технику от лучших импортных производителей. Отмечают, что в доме установлена система центрального пылесоса. А везде, где есть плитка, пол подогревается.

Бонусом к коттеджу идет участок площадью 10 соток. Конечно, над ним поработал ландшафтный дизайнер (однако нельзя сказать, что результат впечатляет). Чтобы будущему арендатору спалось спокойно, ведется видеонаблюдение. Стоит роскошная жизнь по соседству с белорусскими элитами разных годов 4 тысячи долларов в месяц (или примерно 14130 рублей).

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