«Параллельно с уличными акциями будут продолжаться протесты и в госструктурах Грузии» 4 30.11.2024, 16:07

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Этот процесс уже начался.

Уже порядка 150 грузинских дипломатов, а также представители сферы образования, журналисты выступили с протестом против действий правительства Грузии. Параллельно с митингами и уличными акциями будут продолжаться протестные действия и в госструктурах Грузии, как на центральном, так и на муниципальных уровнях.

Таким мнением поделился политолог, профессор Черноморского международного университета Грузии Ника Читадзе.

- Этот процесс уже начался. До того, как чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили подал в отставку, несколько месяцев тому назад (в мае 2024 года, — ред.) также поступил чрезвычайный и полномочный посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили. Кроме того, где-то 150 дипломатов, представителей Министерства иностранных дел, которые сейчас работают в МИД Грузии, и сотрудников дипломатических представительств в разных странах, сделали заявление о том, что протестуют, выражают свое недовольство тем, как грузинская власть приняла решение приостановить переговоры с Европейским Союзом на четыре года, — отметил политолог.

Кроме того, по словам Читадзе, 50 представителей Министерства обороны также сделали соответствующие заявления.

- И около 200 представителей структуры образования, в том числе это и Министерство образования, и некоторые педагоги публичных школ, также сделали заявления, — дополнил спикер.

По словам Читадзе, администрации пяти университетов заявили о том, что временно прекращают образовательную деятельность.

- Думаю, другие университеты Грузии, а в стране их зарегистрировано около 50, также выразят свою позицию. Невозможно молчать, когда смотришь на все это, на то, что происходило и сегодня ночью, и вчера, когда били людей, которые лежали на земле. Они на асфальте лежали, и вместо того, чтобы своим согражданам помочь, силовики их били ногами, — сказал Ника Читадзе.

Также стало известно об увольнении четырех журналистов с телекомпании Rustavi 2, которая, по словам политолога, лояльно относится к грузинским властям.

- Это все произошло в течение последних двух дней. Я думаю, что тенденция будет продолжаться. И, соответственно, параллельно с митингами, уличными акциями также будут продолжаться протестные действия и в госструктурах Грузии, как и на центральном, так и на муниципальных уровнях, — резюмировал Читадзе.

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