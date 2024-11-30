Четыре захватывающих британских фильма, которые стоит посмотреть в выходные 30.11.2024, 16:27

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Один из них рассказывает о жизни Уинстона Черчилля.

Британские фильмы и сериалы занимают особое место в сердцах киноманов. Соединенное Королевство представило множество интересных лент, многие из которых имеют высокие рейтинги и отличные отзывы от зрителей.

«24 Канал» подобрал одни из лучших британских фильмов.

«Темные времена»

Биографическая военная драма рассказывает о жизни Уинстона Черчилля на фоне событий Второй мировой войны. Как премьер-министр Черчилль стоит перед тяжелым выбором – подписать мирный договор с Гитлером или же продолжить борьбу с нацистским режимом.

Мастерская игра Гэри Олдмена поднимает ее на высокий уровень.

«Чудо»

Действие фильма происходит в 1862 году, через 10 лет после окончания Великого голода. Люди обратили внимание на 11-летнюю девочку Анну, которая не питается обычной пищей, но хорошо себя чувствует и не болеет. Жители деревни считают ее святой. В Ирландию прибывает английская медсестра, которая пытается понять, что на самом деле стоит за таким чудом.

«Когда-то я был известным»

Лента рассказывает о Винни Ди, который в 2002 году был звездой безумно популярной группы Stereo Dream. Но через 20 лет он стал обычным уличным музыкантам. Однажды он знакомится с 18-летним Стиви, у которого аутизм. Для терапии он стучит палочками по металлу. Их импровизированная мелодия становится вирусной. Так ребята создают новый музыкальный дуэт.

«Леди в фургоне»

Эксцентричная лондонская женщина Мэри Шеперд, которая жила в заброшенном желтом фургоне, однажды припарковалась напротив квартиры Беннета. Она обещала не задерживаться более 3 месяцев, но прожила под окнами писателя 15 лет, став любимицей района и героиней пьесы драматурга.

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