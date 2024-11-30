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Премьер-министр Польши показал построенный участок «Восточного щита» на границе с РФ

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  • 30.11.2024, 16:33
  • 3,248
Премьер-министр Польши показал построенный участок «Восточного щита» на границе с РФ

«Я почувствовал себя в настоящей безопасности», заявил Дональд Туск.

Польский премьер-министр Дональд Туск посетил участок границы с РФ, где обустроили один из участков фортификационных укреплений «Восточный щит».

Как отметил польский премьер в соцсети Х, первый участок «Восточного щита» на границе с Россией уже полностью готов.

«Во время встречи с солдатами в 200 метрах от границы я почувствовал себя в настоящей безопасности», – написал он.

В ходе визита Туск также заявил, что меры по обустройству восточной границы Польши «являются инвестицией в мир».

Он отметил, что «чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, кто имеет плохие намерения».

Отметим, что проект «Восточный щит», предусматривающий строительство укреплений на границе Польши с Беларусью и Россией, анонсировали в мае.

В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 млн злотых.

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