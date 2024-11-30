Премьер-министр Польши показал построенный участок «Восточного щита» на границе с РФ 2 30.11.2024, 16:33

3,248

«Я почувствовал себя в настоящей безопасности», заявил Дональд Туск.

Польский премьер-министр Дональд Туск посетил участок границы с РФ, где обустроили один из участков фортификационных укреплений «Восточный щит».

Как отметил польский премьер в соцсети Х, первый участок «Восточного щита» на границе с Россией уже полностью готов.

Pierwszy odcinek Tarczy Wschód na granicy z Rosją gotowy! W trakcie mojego spotkania z żołnierzami 200 metrów od granicy czułem się naprawdę bezpieczny. pic.twitter.com/HXW87WZBhX — Donald Tusk (@donaldtusk) November 30, 2024

«Во время встречи с солдатами в 200 метрах от границы я почувствовал себя в настоящей безопасности», – написал он.

В ходе визита Туск также заявил, что меры по обустройству восточной границы Польши «являются инвестицией в мир».

Он отметил, что «чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, кто имеет плохие намерения».

Отметим, что проект «Восточный щит», предусматривающий строительство укреплений на границе Польши с Беларусью и Россией, анонсировали в мае.

В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 млн злотых.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com