Премьер-министр Польши показал построенный участок «Восточного щита» на границе с РФ

Премьер-министр Польши показал построенный участок «Восточного щита» на границе с РФ2
- 30.11.2024, 16:33
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«Я почувствовал себя в настоящей безопасности», заявил Дональд Туск.
Польский премьер-министр Дональд Туск посетил участок границы с РФ, где обустроили один из участков фортификационных укреплений «Восточный щит».
Как отметил польский премьер в соцсети Х, первый участок «Восточного щита» на границе с Россией уже полностью готов.
Pierwszy odcinek Tarczy Wschód na granicy z Rosją gotowy! W trakcie mojego spotkania z żołnierzami 200 metrów od granicy czułem się naprawdę bezpieczny. pic.twitter.com/HXW87WZBhX— Donald Tusk (@donaldtusk) November 30, 2024
«Во время встречи с солдатами в 200 метрах от границы я почувствовал себя в настоящей безопасности», – написал он.
В ходе визита Туск также заявил, что меры по обустройству восточной границы Польши «являются инвестицией в мир».
Он отметил, что «чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, кто имеет плохие намерения».
Отметим, что проект «Восточный щит», предусматривающий строительство укреплений на границе Польши с Беларусью и Россией, анонсировали в мае.
В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 млн злотых.