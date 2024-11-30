Удар за ударом: что ситуация в Сирии изменит для Путина 30.11.2024, 16:53

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Повстанческие силы за несколько дней наступления имеют немалые успехи.

Антиправительственные силы в Сирии за несколько дней наступления имеют немалые успехи. Им удалось дойти до центральных районов Алеппо, взяли под контроль достаточно большой склад российского оружия. Действующий правитель Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой о дополнительной военной поддержке.

Как большие потери России на украинских фронтах – с одной стороны и требования помочь союзникам – с другой повлияют на планы Кремля «24 Каналу» объяснил украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Путину придется выбирать: поддержать своего марионеточного диктатора Башара Асада или не поддержать и потерять свое влияние на Ближнем Востоке», – объяснил аналитик.

В 2015 году Сирия для России стала площадкой для демонстрации силы. Именно там Кремль открыто показывал возможности своих войск по решению конфликтов за пределами самой России.

Что меняет ситуация в Сирии

Сейчас повстанцы контролируют город Алеппо, который в свое время под контроль взяли асадиты не с помощью армии Асада, а именно при содействии российских войск.

Также повстанцы дошли до трассы М5 – основной логистической артерии Сирии, вдоль которой они могут дойти до Дамаска.

- Если произойдет демонстративное освобождение территорий, Россия получит еще один тяжелый репутационный удар, – подчеркнул Коваленко.

Подобная ситуация, по его словам, может повториться и с российскими войсками в Африке, вроде сопротивления, которое уже оказали в Мали в отношении «вагнеровцев».

- Кроме того, на юге Сирии остается территория, которая не контролируется войсками сирийцев, там полный контроль держат американские войска. В зависимости от того, как будут развиваться события, каких успехов достигнут повстанцы Сирии, союзники Украины также могут обратить больше внимания на тамошний конфликт.

Также не стоит не забывать, что силы повстанцев – это турецкие силы, и нельзя исключать, что Турция захочет присоединиться к ним уже физически, – предположил Коваленко.

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