Какую дорогую и редкую технику россиян уничтожили ВСУ за месяц
- 30.11.2024, 17:09
В списке - «Триумф» и «Зоопарк».
Силы обороны Украины в ноябре уничтожили немало дорогостоящей и редкой техники врага. В частности, уничтожены несколько типов зенитных комплексов и РЛС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Отмечается, что в начале месяца украинские операторы дронов поразили пусковую установку ЗРК «Бук-М2» на гусеничном шасси. Во время боевой работы этот ЗРК может поражать цели как в составе зенитного ракетного комплекса при целеуказании от командного пункта, так и автономно в заранее определенном секторе.
Также 16, 19 и 29 ноября воины поразили еще три российских ЗРК «Бук» разных модификаций.
Украинские защитники уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Тор». Это сухопутный двойник российского ЗРК «Кинжал» морского базирования.
В этом месяце защитники ударили по двум тяжелым огнеметным системам залпового огня ТОС-1А «Сонцепек».
Кроме того, в ноябре ВСУ поразили российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2». Это системы связи и управления тактического звена, в том числе спутниковые.
Во время отражения штурма на Донецком направлении украинским воинам удалось в течение суток поразить семь российских БМД-4 с экипажем и десантом. БМД-4 - это новейшая версия боевых машин десанта российской армии.
Подразделения ВСУ также нанесли ракетный удар по месту развертывания дорогостоящего российского зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Была поражена радиолокационная станция. В Минобороны подчеркивают, что на радиолокационной функционале станции завязана боевая работа других составляющих ЗРК.
В Крыму разведчики уничтожили два российских радиолокационных комплекса «Подлет».
В перечне важных целей также российская РЛС «Зоопарк» и малоподвижная радиолокационная станция «Каста 2Е2».
По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла более 740 тысяч солдат с начала полномасштабного вторжения в Украину. За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 1740 россиян.