Какую дорогую и редкую технику россиян уничтожили ВСУ за месяц 30.11.2024, 17:09

В списке - «Триумф» и «Зоопарк».

Силы обороны Украины в ноябре уничтожили немало дорогостоящей и редкой техники врага. В частности, уничтожены несколько типов зенитных комплексов и РЛС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Отмечается, что в начале месяца украинские операторы дронов поразили пусковую установку ЗРК «Бук-М2» на гусеничном шасси. Во время боевой работы этот ЗРК может поражать цели как в составе зенитного ракетного комплекса при целеуказании от командного пункта, так и автономно в заранее определенном секторе.

Также 16, 19 и 29 ноября воины поразили еще три российских ЗРК «Бук» разных модификаций.

Украинские защитники уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Тор». Это сухопутный двойник российского ЗРК «Кинжал» морского базирования.

В этом месяце защитники ударили по двум тяжелым огнеметным системам залпового огня ТОС-1А «Сонцепек».

Кроме того, в ноябре ВСУ поразили российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2». Это системы связи и управления тактического звена, в том числе спутниковые.

Во время отражения штурма на Донецком направлении украинским воинам удалось в течение суток поразить семь российских БМД-4 с экипажем и десантом. БМД-4 - это новейшая версия боевых машин десанта российской армии.

Подразделения ВСУ также нанесли ракетный удар по месту развертывания дорогостоящего российского зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Была поражена радиолокационная станция. В Минобороны подчеркивают, что на радиолокационной функционале станции завязана боевая работа других составляющих ЗРК.

В Крыму разведчики уничтожили два российских радиолокационных комплекса «Подлет».

В перечне важных целей также российская РЛС «Зоопарк» и малоподвижная радиолокационная станция «Каста 2Е2».

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла более 740 тысяч солдат с начала полномасштабного вторжения в Украину. За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 1740 россиян.

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