Приближенная к семье Лукашенко бизнесвумен замешана в скандале на рыболовном рынке РФ 1 30.11.2024, 17:25

Речь идет про предприятие «Союзные рыбные промыслы».

Один из крупнейших российских добытчиков краба — компания «Антей» — пытается отсудить около 1,4 млн долларов у совместного белорусско-российского рыболовецкого предприятия «Союзные рыбные промыслы».

Среди владельцев фирмы, к которой прилетел иск, — бизнесвумен, приближенная к семье Виктора Лукашенко — сына Александра Лукашенко. К слову, еще один крупный участник рыболовного рынка в России — компания «Союзрыба», один из ее владельцев — фирма «Санта» бизнесмена Александра Мошенского, отмечает «Зеркало».

Что за «Союзные рыбные промыслы»

«Союзные рыбные промыслы» — это один из двух и крупнейший бизнес, в рамках которых белoрусские предприниматели осваивают квоты на вылов рыбы в территориальных водах России.

Компания была создана в 2022 году и в следующем на основании белoрусско-российского межправительственного соглашения впервые получила квоту на Дальнем Востоке. Квота давала право на вылов 51 тыс. тонн минтая в Охотском и Беринговом морях. И была успешно освоена «Союзными рыбными промыслами», создавшими собственный флот из двух рыболовецких траулеров. Выловленная почти на 25 млн долларов рыба была реализована в России, Беларуси, а также ушла на экспорт. Прибыль «Союзных рыбных промыслов» по итогу первого года деятельности приблизилась к отметке 4 млн долларов.

На нынешний год Росрыболовство вновь выделило белoрусско-российской компании квоту на вылов 51 тыс. тонн рыбы. На этот раз — 50 тыс. минтая и 1 тыс. тихоокеанской сельди. К нынешнему моменту она почти полностью освоена. Это 85% от объема всей квоты, которую в 2024 году получила Беларусь на лов рыбы в российских водах.

Большую часть оставшейся (на лов свыше 7,8 тыс. тонн трески и пикши в Баренцевом море) досталась другой белoрусско-российской компании — «Союзрыбе». Беларусов в ней представляет группа компаний «Санта» бизнесмена Александра Мошенского.

В капитале «Союзных рыбных промыслов» с момента ее создания беларусы и россияне владеют равными долями. С белoруcской стороны — это зарегистрированная в Орше компания «Морские промыслы» (25%), а также Людмила Неронская (25%), которая является директором белoрусской фирмы «ЗападТрансЭкспедиция» (занимается переработкой, хранением, транспортировкой и реализацией сжиженных углеводородных газов).

Как ранее сообщал Белoрусский расследовательский центр, Людмила Неронская также значилась совладелицей клиники «Мерси». За ней также числились доли в компаниях «Грузовая служба», «ГазЭнерджиХим» и криптобиржи iExchange. Расследователи также отмечали, что Людмила Неронская приближена к семье Виктора Лукашенко — сына Александра Лукашенко.

С российской стороны до сентября этого года 50% акций «Союзных рыбных промыслов» находилось у Юлии Лазаревой. Но она продала свой пакет компании «Изумруд», которая принадлежит инвестиционному фонду «Северная Эгида-Стратегический». Сделка была оценена в российских СМИ в 110 млн долларов. Издания РФ также писали, что конечным владельцем «Изумруда» может являться приближенный к Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг. Но его представители опровергли эту информацию.

Кто подал в суд на «Союзные рыбные промыслы»?

Арбитражный суд Приморского края принял исковое заявление «Антея». На декабрь назначено его первое заседание. Денежные претензии владельца «Антея», «крабового короля» Игоря Михнова, к «Союзным рыбным промыслам» возникли практически одновременно со сменой партнера белoрусов в этом бизнесе.

В своем иске она требует 150 млн российских рублей (около 1,4 млн долларов по курсу Центробанка РФ на 20 ноября) в качестве «взыскания неосновательного обогащения» и «процентов за пользование чужими денежными средствами».

В чем конкретно суть претензий — в материалах дела не раскрывается. Но речь идет почти о трети суммы, которую в прошлом году получили «Союзные рыбные промыслы».

«Антей» является головной компанией холдинга, которой владеет известный в рыбном мире России бизнесмен, «крабовый король» Игорь Михнов. Его около 50 морских рыболовных судов ведут добычу краба и рыбы в Северном и Дальневосточном бассейнах. Также холдинг занимается выращиваем гребешков, устриц, мидий, трепанга и морских ежей.

При этом возглавляющий сейчас «Союзные рыбные промыслы» Сергей Скляр раньше работал именно в холдинге «Антей».

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