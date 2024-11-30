Пузырь может лопнуть: перегретой экономике РФ грозит обвал 30.11.2024, 17:30

Эксперты считают, что крах российской экономики может произойти, если Трамп воплотит свое обещание.

К удивлению многих экспертов экономика России выдержала санкционные и военные шоки первых двух лет полномасштабной войны против Украины. Однако быстрое падение стоимости рубля за последние недели свидетельствует о том, что накопленные проблемы приобретают критический характер.

Издание Newsweek (перевод - «Униан») опросило ряд экспертов, чтобы выяснить, в чем сейчас самые большие проблемы российской экономики? Вот что они рассказали.

Соучредитель Фонда Бориса Немцова и бывший заместитель председателя Центрального банка России Сергей Алексашенко указывает на высокую инфляцию, как главную экономическую проблему в сегодняшней России. Рост цен, который неуклонно ускоряется все последние месяцы, не только уменьшает реальную покупательную способность доходов населения, но и заставляет государственный сектор сокращать свои капитальные инвестиционные планы.

Центральный банк России пытается остановить инфляционное ралли, повышая так называемую ключевую ставку, чтобы изменить баланс «спроса-предложения» денег в экономике. Однако, по мнению Алексашенко, метод явно не работает: «Инфляция подогревается политикой «оружия, а не масла», которая не чувствительна к процентной ставке», - подчеркнул он.

Старшая научная сотрудница Института международной экономики Петерсона Элина Рибакова указывает на так называемый перегрев экономики. как основную причину всех бед.

Она объясняет, что государство вкладывает огромные деньги в оборонный сектор экономики, где ощущается дефицит комплектующих и рабочей силы. Приток денег туда влечет за собой высасывание этих дефицитных ресурсов из гражданского сектора.

- Это означает огромное перераспределение ресурсов на деятельность, которая не принесет среднесрочного роста - войну. Как и любой пузырь, он лопнет. Большая вероятность, что он лопнет, когда нефть достигнет $40-50 за баррель, - считает Рибакова.

Стоит добавить, что Дональд Трамп обещал обвалить цены на нефть после прихода к власти в США.

Профессор российской и восточноевропейской политики в Институте восточноевропейских исследований Свободного университета Берлина доктор Александр Либман добавляет, что российская экономика страдает от острой нехватки рабочих рук. По его словам, это приводит к тому, что предприятия просто не могут увеличить выпуск продукции, поскольку некого поставить за производственный станок.

- Нехватка рабочей силы, скорее всего, положит конец периоду экономического роста, подтолкнув Россию к стагнации, - говорит он.

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