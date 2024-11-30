Белорусские мобильные операторы вводят очередные новшества 30.11.2024, 17:43

3,170

Что изменится для клиентов.

У мобильных операторов — очередные новшества для клиентов. Так оператор МТС анонсировал, что пользователи некоторых тарифных планов получат скидку в 15% на абонплату. Специальные условия будут действовать с 1 декабря по 31 января, отмечает «Зеркало».

В рамках предложения скидку на абонплату получат действующие абоненты тарифов #Безлимитище, #Безлимитище+, «Безлимитище X», «Супер max», «Супер 20», «Супер 5», «Супер 1″, „Легко сказать“. Также платежи уменьшатся для пенсионеров, людей с инвалидностью и подрастающего поколения на социальных тарифных планах „Близкий“, „Заботливый“ и „Детский“», — уточняют в компании.

Также компания МТС объявила, что с 1 января 2025 года обновляет условия обслуживания карты «МТС Деньги». Речь про корректировки условий начисления кешбэка при оплате товаров и услуг картой «МТС Деньги». «Размер денежного бонуса составит 1% (сейчас он составляет 2%. — Прим. ред.), — уточняет компания. — Остальные условия останутся прежними. Кешбэк начисляется за безналичную оплату товаров и услуг на АЗС и в супермаркетах. Использовать денежный бонус можно при оплате собственных услуг связи».

Компания А1 ввела спецпредложение для новых абонентов домашнего интернета. С 15 ноября, подключаясь к тарифному плану «#ВсёвДом Анлим», клиенты смогут выбрать для себя бонусы: актуальные устройства, скидки на абонентскую плату и возможность бесплатно пользоваться повышенной скоростью соединения.

Оператор life:) с 1 декабря по 31 января обещает удвоить включенные в тарифный план интернет-трафик и звонки. «Как работает „удвоение“? В тарифных планах, в которые включены и гигабайты, и минуты, удваиваются оба типа трафика. Если в тариф входит только интернет — умножаются ГБ, если только звонки — начисляются минуты», — анонсировала компания.

Например, абонент на тарифе «Бесконечный» вместо 15 ГБ на неограниченной скорости получит 30. С минутами тоде сработает удвоение — их станет 800 вместо 400.

«Исключение — тариф Бесконечный Pro Max. Так как в него уже включены безлимит интернета на неограниченной скорости и минут во все сети, абонентам подарят 10 ГБ в роуминге в России», — уточняет мобильный оператор.

Также life:) предлагает клиентам ежемесячную скидку на абонплату до 15%. Чтобы ее получить, надо выполнить определенные условия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com