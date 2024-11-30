В Сеть попала интересная задача, которая поможет продлить молодость мозга

В Сеть попала интересная задача, которая поможет продлить молодость мозга19
- 30.11.2024, 17:46
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Постарайтесь решить ее на одну минуту.
Мозг — это уникальный орган, который, как и мышцы, нуждается в тренировке, чтобы дольше оставаться молодым и продуктивным. Решение задач — один из лучших способов поддерживать его активность и предотвращать возрастные изменения, пишет «Вокруг света».
Эта минутная задача — не просто проверка ваших способностей, но и полезное упражнение для укрепления нейронных связей. Внимательность, логика и скорость реакции — вот что вам понадобится, чтобы справиться с этим вызовом.
Свои ответы пишите в комментариях.