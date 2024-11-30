Войска Асада объявили о выходе из Алеппо 30.11.2024, 17:51

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Накануне сирийские повстанцы начали брать под контроль крупный город на северо-западе страны.

Сирийская правительственная армия объявила о выходе из Алеппо. Накануне сирийские повстанцы начали брать под контроль крупный город на северо-западе страны, сообщает Reuters.

Сообщается, что сирийские правительственные войска, которые подчиняются диктатору Башару Асаду, временно выходят из Алеппо. Как заявили военные, это часть перегруппировки перед прибытием подкреплений.

Также сообщается, что за последние несколько дней в боях с повстанцами в Алеппо и Идлибе погибли или получили ранения десятки солдат.

Что происходит в Сирии

На этой неделе тысячи повстанцев во главе с исламистами из «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) перешли в масштабное наступление на правительственные силы Сирийской арабской армии (САА) на востоке Идлиба и в западной части провинции Алеппо. За три дня боев им удалось зайти в город, который с 2016 года находится под полным контролем войск Башара Асада.

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