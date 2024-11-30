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В Грузии возобновились протесты против отказа от переговоров о вступлении в ЕС

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  • 30.11.2024, 18:12
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В Грузии возобновились протесты против отказа от переговоров о вступлении в ЕС

Участники акции требуют предоставить эфирное время митингующим.

В грузинской столице Тбилиси у здания Общественного вещателя проходит акция протеста против решения «Грузинской мечты» отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщает Sova.

Участники акции требуют предоставить эфирное время митингующим, а также освещать факты насилия на митингах.

«Тот факт, что средства массовой информации должны быть свободными, больше не является вопросом в демократических государствах. Статья 78, которую когда-то требовало грузинское общество, закреплена Конституцией», – заявила одна из участниц акции.

Также протест собрался возле Тбилисского государственного университета. Студенты пришли к зданию вуза с фотографиями пострадавших от силового разгона акций.

Студенты намерены позже присоединиться к акции, запланированной у здания парламента.

Акция проходит и в Батуми, здесь протестующие перекрыли центральный проспект Гамсахурдия.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года.

Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

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