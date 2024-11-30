Роман Свитан: У многих российских генералов начали трястись поджилки 1 30.11.2024, 18:35

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Заявление главнокомандующего ВСУ напугало российских оккупантов.

Операция в Курской области приносит свои результаты, и поэтому можно сказать, что она оказалась успешной, https://www.dialog.ua/opinion/305663_1732979159заявил полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан. Чтобы защитить Харьковскую и Черниговскую области от обстрелов, стоит провести что-то подобное в Брянской и Ростовской областях. Вполне может быть, что именно на территории Российской Федерации и планируется проведение контрнаступления.

Военный эксперт рассказал о событиях, которые могут указывать на факт подготовки к контрнаступлению ВСУ: «

В последнее время в информационном потоке в свободном доступе есть информация, что украинская бригада «Княгини Ольги Киевской» уже зашла в Украину для выполнения боевых задач, полностью снаряженная и подготовленная французами, а это может быть еще и с авиационной компонентой. Не удивлюсь, если ее прикрывать будут те же «Миражи». Летный состав уже в принципе может быть готов, потому что еще с конца весны группа наших летчиков уже начинала летать на Alpha Jet французских, а это одна из ступеней к подготовке на «Миражах».

«Такие моменты сегодня действительно могут быть, и Сырский может не то что предвосхищать, а уже начинать с точки зрения ИПСО давить на россиян. Одно дело, когда блогеры или обозреватели об этом говорят, другое дело, когда об этом Главком ВСУ начинает говорить.

У некоторых российских генералов уже могут начать трястись поджилки, потому что они будут думать, на каком из двух десятков направлений Сырский может такой кордебалет устроить, как он устроил в свое время по Курскому направлению», - пояснил Роман Свитан.

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