Хвича Кварацхелия: Желание и воля грузинского народа – идти по европейскому пути, это наш исторический выбор 1 30.11.2024, 18:43

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Известный грузинский футболист отреагировал на акции протеста в Тбилиси.

Нападающий итальянского футбольного клуба «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился в Instagram своими мыслями о событиях, происходящих в его стране.

«Я слежу за событиями, происходящими в стране, и хочу выразить свое мнение и позицию как гражданин.

Желание и воля грузинского народа – идти по европейскому пути, это наш исторический выбор, единственно правильный выбор, и отклоняться от этого пути нельзя. Эта страна принадлежит народу, и никто не стоит выше воли народа.

Мне больно за мою страну, за мой народ, больно и эмоционально смотреть видео, которые распространяются. Остановите насилие и агрессию. Сегодня Грузия как никогда заслуживает быть в Европе», – написал Кварацхелия.

Напомним, что с 28 ноября в Тбилиси начались массовые акции протеста после заявления премьер-министра Грузии о том, что правительство отказывается от переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.

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