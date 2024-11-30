закрыть
30 ноября 2024, суббота, 19:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Хвича Кварацхелия: Желание и воля грузинского народа – идти по европейскому пути, это наш исторический выбор

1
  • 30.11.2024, 18:43
  • 1,004
Хвича Кварацхелия: Желание и воля грузинского народа – идти по европейскому пути, это наш исторический выбор

Известный грузинский футболист отреагировал на акции протеста в Тбилиси.

Нападающий итальянского футбольного клуба «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился в Instagram своими мыслями о событиях, происходящих в его стране.

«Я слежу за событиями, происходящими в стране, и хочу выразить свое мнение и позицию как гражданин.

Желание и воля грузинского народа – идти по европейскому пути, это наш исторический выбор, единственно правильный выбор, и отклоняться от этого пути нельзя. Эта страна принадлежит народу, и никто не стоит выше воли народа.

Мне больно за мою страну, за мой народ, больно и эмоционально смотреть видео, которые распространяются. Остановите насилие и агрессию. Сегодня Грузия как никогда заслуживает быть в Европе», – написал Кварацхелия.

Напомним, что с 28 ноября в Тбилиси начались массовые акции протеста после заявления премьер-министра Грузии о том, что правительство отказывается от переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин