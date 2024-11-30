Leopard вытащил пылающий Т-72 с поля боя в Курской области 30.11.2024, 18:56

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Командир украинского экипажа «Захар» рассказал, как это было.

Украинские военные часто воюют на грани человеческих способностей. При этом стараются не только бить врага, но и спасать товарищей. Осенью в сети появилось поразительное видео, как танк «Леопард» в огне эвакуирует с поля боя также горящий танк Т-72. Всё произошло в Курской области.

В 21-й отдельной механизированной бригаде поделились историей героического экипажа. Командиром «Леопарда» был младший сержант Виталий Захарченко с позывным «Захар». Ему 36 лет. Утверждают, что об этом командире уже рассказывают легенды в секторе.

Виталий рассказал, что произошло в тот день. Два танка уже отработали свою задачу и возвращались, как в Т-72 попал вражеский снаряд в двигатель и он потерял подвижность. Наши танки были на вражеской территории, поэтому экипажу угрожала нешуточная опасность. Командир «Леопарда» «Захар» прицепил к подбитому Т-72 буксировочный трос и началась сверхсложная эвакуация.

«Танчику нашему было тяжело. Леопард сам по себе 60 тонн, плюс еще 40 тонн на тросе... Двигатель работал натужно», — рассказывает «Захар» как постепенно они ехали в сторону украинских позиций. Враги при этом не уставали поливать оба танка огнем. «Леопард» получил попадание ракеты в бок и тоже загорелся. На этом опасности, которые подстерегали военных, не закончились.

«Когда мы тянули Т-72, он наехал на мину на дороге. Был подрыв, сорвало гусеницу, повредило катки, начался пожар. Мы горели, Т-72 горел, но двигались и впоследствии выехали к нашим», — рассказал Виталий. Спасательная миссия закончилась удачно – вытащили и танк, и не потеряли военных, они получили контузии.

Виталий Захарченко из Кривого Рога. Он работал на горно-обогатительном комбинате. С танками знаком не понаслышке — проходил срочную службу танкистом, служил наводчиком танка Т-64. С лета 2022 проходил службу в 17 танковой бригаде, стал командиром. Совершенствоваться не перестал — в 2023 году перевели в 21 омбр. «Захар» прошел подготовку за границей и стал командиром Leopard 2A6.

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