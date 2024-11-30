Названы пять бюджетных суперфудов для правильного питания 30.11.2024, 19:06

Авокадо меняем на тыквенные семечки.

Ягоды годжи, семена чиа, авокадо, рыба и морепродукты, киноа и прочее. Многие популярные сейчас ПП-продукты переоценены, и не только в денежном плане, но и в плане полезности и уникальности, пишет сайт 24health.by.

Развеем миф, что полезное питание – это совсем недешево, а также расскажем, чем можно заменить модные дорогущие продукты, популярные среди людей, ведущих здоровый образ жизни и худеющих.

Лосось – скумбрия

Вопрос о пользе жирных сортов рыбы даже не стоит под сомнением. Этот продукт дает нашему организму качественный белок и аминокислоты, необходимые для адекватного функционирования клеток и иммунитета, повышает настроение за счет содержащегося в нем триптофана, борется с воспалительными процессами благодаря Омега-3 жирным кислотам.

Килограмм красной рыбы, будь то лосось, семга или форель, стоит примерно 55-65 рублей. В 100 граммах свежего лосося 160-180 ккал, приблизительно 20 гр белка и 10 гр полезных жиров.

Килограмм скумбрии, которая по своему составу ни в чем не уступает красной рыбе, стоит в два, а то в три раза дешевле, что делает ее доступной каждому.

В 100 граммах скумбрии содержится 170-190 ккал, 18 гр белка, 13 гр полезных жиров.

Авокадо – тыквенные семечки

В чем польза авокадо:

витамины А, С, Е, К, группы В; фолиевая и пантотеновая кислоты и ненасыщенные жирные кислоты;

клетчатка;

антиоксиданты (например, лютеин);

кальций, фосфор, железо, цинк, селен, магний.

Авокадо действительно привлекает наше внимание своей полезностью, но он не единственный в своем роде суперфуд. Заменить его можно тыквенными семечками, в составе которых тоже много полезных веществ: растительные жиры, витамин Е; калий; жирные насыщенные и ненасыщенные кислоты; фитостерол.

В 100 граммах тыквенных семечек содержится: 170% суточной нормы минеральных солей; 145% магния и фосфора; 24 гр растительного белка.

Киноа – пшено

Киноа хвалят и рекомендуют за его свойство снижать уровень холестерина и очищать организм в целом. В продукте содержится много витаминов и минералов: А, С, Е и группы B, калий, магний, селен, медь и кальций.

Но есть более дешевая, но не менее полезная альтернатива, знакомая нам с детства, – пшено. Усваивается эта крупа так же быстро и надолго насыщает организм. К тому же пшено, равно как и киноа, помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови, что особенно важно для людей, страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями или имеющих проблемы с метаболизмом углеводов.

Ягоды годжи – клюква

Об этом суперфуде только ленивые не говорят: ему приписывают волшебные свойства –и депрессию они лечат, и либидо повышают, и зрение восстанавливают, и дарят бодрость…

Если заменить годжи ягодами клюквы, разницы не почувствуете. Клюква так же отлично тонизирует, содержит в себе кладезь микроэлементов и витаминов, плюс органические кислоты, пектин и полезные дубильные вещества.

Такой богатейший состав и организм поможет почистить, и иммунитет поддержать.

Чиа – семена льна

Бесспорно, семена чиа можно назвать суперфудом. Этот продукт использовали в пищу еще племена майя и ацтеков. Чиа служил основным источником энергии во время путешествий на далекие расстояния.

В 1 ст. ложке семян чиа – 60 ккал/ 2 гр белка/ 4 гр жира/ 5 гр углеводов и 5 гр клетчатки.

Чудо-семена полезны для работы мозга и сердечно-сосудистой системы, улучшают состояние волос и кожи, регулируют количество сахара в крови.

Однако семена льна по составу очень похожи на своих заморских собратьев, в частности, наличием полиненасыщенных жирных кислот, антиоксидантов.

Точно так же, как напиток из чиа, кисель из льна способствует заживлению слизистых желудочно-кишечного тракта.

Оба – отличные источники Омега-3 и растительного белка, оба – обладатели внушительного количества пищевых волокон, оба имеют в составе необходимые организму минералы и антиоксиданты и оба не содержат глютен.

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