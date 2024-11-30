Белорусские банки вводят валютные изменения

Белорусские банки вводят валютные изменения2
- 30.11.2024, 19:26
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Они касаются в том числе размера комиссии за некоторые услуги.
Некоторые банки ввели для своих клиентов валютные изменения. Они касаются в том числе вкладов и размера комиссии за некоторые услуги. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.
«РРБ-Банк» объявил, что с 2 декабря повысит процентные ставки по вкладам в долларах. Речь про новые договоры.
«Альфа-Банк» с 1 декабря отменит комиссию за ведение текущего счета в долларах.
«Начиная с декабря 2024-го ежемесячное вознаграждение будет взиматься за ведение счетов в EUR с суммарным среднедневным остатком, превышающим 330 000 рублей в эквиваленте», — уточняет финучреждение. При этом с 2 декабря «Альфа-Банк» в некоторых случаях отменит комиссию за зачисление долларов и евро на текущие счета со счетов в других банках.
«Паритетбанк» с 20 ноября увеличил количество долларовых вкладов. Так, по депозитам «Безотзывный Online» и «Стабильный доход» в долларах появился дополнительный вариант со сроком размещения денег на 2 месяца и ставкой в 0,1% годовых.
Корпоративные клиенты «БНБ-Банка» — компании и индивидуальные предприниматели — с 27 ноября могут совершать переводы в узбекских сумах. Комиссия за отправку денег в иностранные банки составляет 30 долларов, а за посылку сум в другой банк Беларуси — 15 долларов.
«Сбер Банк» с 22 ноября повысил процентные ставки по отзывным депозитам «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в российских рублях.
«Белгазпромбанк» с 27 ноября для клиентов-нерезидентов запустил возможность открытия срочных банковских вкладов в китайских юанях «На 7 месяцев безотзывный — лояльный», «На 13 месяцев безотзывный — лояльный», «На 25 месяцев безотзывный — лояльный».
Также «Белгарозпромбанк» с 27 ноября запустил новый срочный вклад в евро «На 7 месяцев безотзывный — лояльный». Размер процентов по вкладу — 0,1% годовых.
«СтатусБанк» запустил сервис обмена валют «Обменять выгодно». Доллары, евро, российские и беларусские рубли можно покупать и продавать по лучшим курсам среди тех, что действуют в отделениях. Менять валюту можно в интернет-банке или мобильном приложении.