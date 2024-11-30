Украинские разведчики показали яркие кадры ликвидации россиян на Запорожском направлении 1 30.11.2024, 19:29

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В этом им помогают точные сбросы с дронов.

Украинские разведчики уничтожают российские войска на Запорожском направлении. В частности, в этом помогают точные сбросы с дронов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, расчеты дронов подразделений активных действий ГУР МО Украины продолжают точные огневые атаки на российских оккупантов и их технику.

«На видео - итоги недели боевой работы разведчиков на участках передовой в Запорожской области: разрушение вражеской военной техники, ювелирные сбросы по местам скопления оккупантов», - отметили в разведке.

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