Во время протестов в Грузии задержали белоруса

Во время протестов в Грузии задержали белоруса2
- 30.11.2024, 19:40
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Ему 25 лет.
В Тбилиси в ночь во время протестов 29 ноября задержали белоруса Евгения Муравицкого, сообщает NewsGeorgia со ссылкой на эфир грузинского проправительственного телеканала «Имеди».
В чем конкретно обвиняют задержанного, не уточняется. Известно, что Евгению Муравицкому 25 лет.
Кроме него, задержали еще 9 иностранцев — 8 россиян и одного грузина с американским паспортом.
Всего во время разгона вчерашней акции в Тбилиси задержали 107 человек. Полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Участники демонстрации сообщают о фактах избиений.