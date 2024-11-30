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Во время протестов в Грузии задержали белоруса

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  • 30.11.2024, 19:40
  • 2,680
Во время протестов в Грузии задержали белоруса

Ему 25 лет.

В Тбилиси в ночь во время протестов 29 ноября задержали белоруса Евгения Муравицкого, сообщает NewsGeorgia со ссылкой на эфир грузинского проправительственного телеканала «Имеди».

В чем конкретно обвиняют задержанного, не уточняется. Известно, что Евгению Муравицкому 25 лет.

Кроме него, задержали еще 9 иностранцев — 8 россиян и одного грузина с американским паспортом.

Всего во время разгона вчерашней акции в Тбилиси задержали 107 человек. Полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Участники демонстрации сообщают о фактах избиений.

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