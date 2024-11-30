Во время протестов в Грузии задержали белоруса 2 30.11.2024, 19:40

2,680

Ему 25 лет.

В Тбилиси в ночь во время протестов 29 ноября задержали белоруса Евгения Муравицкого, сообщает NewsGeorgia со ссылкой на эфир грузинского проправительственного телеканала «Имеди».

В чем конкретно обвиняют задержанного, не уточняется. Известно, что Евгению Муравицкому 25 лет.

Кроме него, задержали еще 9 иностранцев — 8 россиян и одного грузина с американским паспортом.

Всего во время разгона вчерашней акции в Тбилиси задержали 107 человек. Полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Участники демонстрации сообщают о фактах избиений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com