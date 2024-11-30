Зеленский: F-16 у нас мало, но они много сделали 3 30.11.2024, 20:01

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Глава Украины раскрыл, сколько российских ракет уничтожили истребители.

Украинские истребители F-16 уничтожили еще семь российских крылатых ракет во время одной из последних атак. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью SkyNews.

«Как F-16 сегодня отрабатывают в Украине? Прекрасно, необычайно. У нас мало F-16, но они уже многое сделали - уничтожили семь крылатых ракет буквально две ночи назад. Ракет, направленных на нашу инфраструктуру», - сказал он.

Зеленский напомнил об опасениях, что передача Украине F-16 втянет НАТО в войну:

«Так же было и с HIMARS, потом с F-16 - решение было принято, но слишком поздно».

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