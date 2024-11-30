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На центральном проспекте Минска произошла авария сразу с пятью авто

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  • 30.11.2024, 20:14
  • 1,894
На центральном проспекте Минска произошла авария сразу с пятью авто

Видео.

На минском проспекте Независимости, рядом с ТЦ Dana Mall собрался «паровозик» из пяти машин. Видео в редакцию «Онлайнера» прислал очевидец. Он рассказывает, что авария произошла около 18:00.

— Все началось с того, что притормозил какой-то старый автомобиль, и за ним началась чехарда. Причем водитель этого старого автомобиля вышел, осмотрелся, глянул на свою машину и уехал, — утверждает очевидец. — То ли он скрылся с места ДТП, то ли не обнаружил повреждений и решил не задерживаться. А вот остальные участники этого «съезда» остались на «совещании».

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