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Протестующие пришли под здание парламента Грузии

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  • 30.11.2024, 20:19
  • 1,458
Протестующие пришли под здание парламента Грузии

Перекрыта проезжая часть.

Участники акции протеста против отказа от переговоров о вступлении ЕС пришли к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Interpressnews.

Участники акции уже перекрыли проезжую часть, центральный проспект грузинской столицы перекрыт.

Митингующие стучат по железным ограждениям парламента, чем выражают протест.

Протесты запланированы на нескольких локациях в Тбилиси, одна из них уже проходит у здания «Первого канала Грузии».

Протестанты также собрались у здания Администрации правительства Грузии.

Кроме Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави – также демонстрации запланированы в Кварели и Гурджаани.

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