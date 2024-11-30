Мини-мандарины и еловые букеты: что почем на минской Комаровке в последние выходные осени 30.11.2024, 20:28

За килограмм черешни просят $77.

Ценная рыба с черной икрой, богатые витамином С мандарины и еловые лапки, очищающие воздух, — «Минск-Новости» нашли минской на Комаровке полезные для иммунитета товары.

Начинаем с рыбы: среди карпов, сомов и щук эффектно выделяется бестер. Что непривычным названием, что ценой: кило стоит 32 рубля (тогда как остальная братия — от 4 до 10). Товарищ из семейства осетровых богат жирными кислотами, но при этом диетический. А еще он поставщик черной икры. Вполне возможно, что вам попадется экземпляр с деликатесом.

Какой гарнир идеален для рыбы? Конечно же, овощи в любых вариациях. Картофель стоит от 80 копеек до 4 рублей за кило. «Королеву Анну» продавцы советуют запекать, «скарб» — отваривать.

Не менее хороша в запеченном виде и свекла. Берем килограмм за 2 рубля. Предлагают и уже вымытую за 3-4 рубля. Похожая история с морковью: корнеплод «без фильтров» можно найти за 99 копеек, тогда как вымытый уже от 1,5 рубля.

С морковью спорит ярким цветом и возможностью занять место в духовке тыква. Ее как целиком, так и нашинкованную на секторы продают в среднем по 5 рублей. Исключение бутылочная — за 4.

Если заморачиваться с готовкой корнеплодов неохота — настрогайте салат из свежих овощей. Помидор, огурец, сладкий перец станут идеальной компанией. Огурцы от 4 до 6 рублей за килограмм, перцы — от 6 и до 30.

Удивляет лук: от 10 до 25, но это салатный — плоский красный и крупный белый с чуть сладковатым привкусом. Репчатый без излишеств стоит 50 копеек/кило и поднимается максимум до 4. На вершине ценовой цепи томаты — от 5 до 55 рублей.

Среди россыпей красного, розового, черного и желтого глаз выхватывает зеленые помидоры. Стоят 4,9 рубля и, кстати, в салатах тоже хорошо смотрятся. Но лучше — в маринованном или моченом виде.

На сладкое

С приходом холодов бананы пользуются спросом. Разброс цен от 4 до 12 рублей.

Власть на прилавках уверенно захватывают цитрусовые. Стартуют от 6 рублей за кило. По верхней границе дешевле грейпфруты — до 16, дороже апельсины и мандарины — по 25 и лимоны (35). Кстати, о мандаринах: есть очень умилительные мини-образцы из Италии по 9,90.

Хурма — на любой, вкус, цвет и желание/не желание сэкономить — от 4 до 35 рублей.

Не спешат сдавать позиции виноград — от 4 до 50 рублей за килограмм — и гранат — от 6,5 до 40 руб.

Аппетитно сверкают боками груши и стоят от 4,5 рублей до 25. У яблок разбежка цен менее выразительная — от 1,9 до 10.

В ягодах самый высокий чек демонстрирует черешня — 200–250 рублей за килограмм. Вторым номером идет голубика (преимущественно перуанская) — от 50 до 150, за ней — малина с ценами от 35 до 112. За клубнику просят от 20 до 100 рублей.

Мелькают россыпи клюквы, в среднем по 16–18 рублей. Из остатков летней роскоши — облепиха. Как шутят продавцы, самая поздняя, по 10 рублей за стаканчик. Дальше будет только в варенье или замороженная.

Завершаем закупаться в цветочной лавке. Пришли сюда за еловыми и пихтовыми лапками. И не только эстетики, но практического интереса ради: хвойные выделяют особые вещества, которые дезинфицируют воздух, — то, что доктор прописал в холодное время.

Игольчатые лапки стоят от 3 до 20 рублей за штуку, букетик отдают за 5, сложные композиции в конвертах и коробках — за 20.

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