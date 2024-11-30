Генпрокуратура Германии установила подозреваемых по делу о подрыве «Северных потоков» 1 30.11.2024, 20:43

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Расследование продвинулось.

Генеральная прокуратура Германии продвинулась вперед в расследовании подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» и установила личности двух подозреваемых. Это подтвердил генпрокурор Йенс Роммель (Jens Rommel) в интервью журналу Der Spiegel, опубликованном в субботу 30 ноября.

Ранее детали расследования публиковали немецкие СМИ со ссылкой на источники, отмечает «Немецкая волна».

- Мы добиваемся прогресса в расследовании. Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, которого изначально не ожидали. Однако предстоит еще многое сделать. Личности других участников, мотивы преступления и, в частности, вопрос о возможном государственном контроле над операцией являются предметом продолжающегося расследования, - сообщил Роммель, добавив, что не может комментировать подробности расследования.

На вопрос о мотивах подозреваемых во взрыве генпрокурор сказал, что взрыв газопроводов «был серьезной атакой на энергоснабжение» Германии, способной «дестабилизировать местную экономику и общество - независимо от какой-либо политической классификации».

Взрывы на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Расследование проводилось правоохранительными органами сразу нескольких стран, включая Германию.

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