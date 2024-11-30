Россияне ударили по пригороду Днепра

Россияне ударили по пригороду Днепра4
- 30.11.2024, 21:06
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Горят жилые дома, есть погибшие.
РФ нанесла воздушный удар по Днепровскому району Днепропетровской области. Три человека погибли, горят магазин и жилые дома. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
- В результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара. Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома. Спасатели укрощают огонь, - написал он.
Впоследствии руководитель области уточнил, что вражеская атака унесла жизни трех горожан, еще 21 - пострадали.
- Среди раненых, по информации на сейчас, один ребенок. 11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы и остальные пострадавшие. Восемь человек в тяжелом состоянии после атаки россиян на Днепровский район. У них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы, - написал он.