Россияне ударили по пригороду Днепра 4 30.11.2024, 21:06

5,216

Горят жилые дома, есть погибшие.

РФ нанесла воздушный удар по Днепровскому району Днепропетровской области. Три человека погибли, горят магазин и жилые дома. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

- В результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара. Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома. Спасатели укрощают огонь, - написал он.

Впоследствии руководитель области уточнил, что вражеская атака унесла жизни трех горожан, еще 21 - пострадали.

- Среди раненых, по информации на сейчас, один ребенок. 11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы и остальные пострадавшие. Восемь человек в тяжелом состоянии после атаки россиян на Днепровский район. У них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы, - написал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com