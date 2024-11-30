В воскресенье в Беларуси будет до +6°С

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Прогноз погоды на 1-3 декабря.

1 декабря погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается преобладание облачной погоды. Преимущественно без осадков. Местами туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +1..+6°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

2 декабря погоду в республике будет определять неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь. В отдельных районах слабый туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер южной четверти умеренный, днем местами по северо-западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, днем 0..+6°С.

3 декабря ночью по северо-западу, а днем во многих районах страны скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. В отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная днем -1..+5°С.

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