Войска режима Асада сбежали из города Хама, побросав технику
- 30.11.2024, 21:26
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Позиции сдали без боя.
После успехов в провинциях Алеппо и Идлиб сирийские повстанцы вошли в город Хама. Войска режима Асада сбежали из Хамы, традиционно побросав технику и сдав позиции без боя, отмечает телеграм-канал «Мировые конфликты».
Повстанцы также захватили немного трофеев у российского спецназа. Судьба российских наемников неизвестна.
Отмечается, что сирийские повстанцы, пройдя всю Хаму и не обнаружив никакого сопротивления, покидают Хаму с юга и двигаются по трассе M5 в сторону Хомса.