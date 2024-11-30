Войска режима Асада сбежали из города Хама, побросав технику 30.11.2024, 21:26

4,810

Позиции сдали без боя.

После успехов в провинциях Алеппо и Идлиб сирийские повстанцы вошли в город Хама. Войска режима Асада сбежали из Хамы, традиционно побросав технику и сдав позиции без боя, отмечает телеграм-канал «Мировые конфликты».

Повстанцы также захватили немного трофеев у российского спецназа. Судьба российских наемников неизвестна.

Отмечается, что сирийские повстанцы, пройдя всю Хаму и не обнаружив никакого сопротивления, покидают Хаму с юга и двигаются по трассе M5 в сторону Хомса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com