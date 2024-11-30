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Войска режима Асада сбежали из города Хама, побросав технику

  • 30.11.2024, 21:26
  • 4,810
Войска режима Асада сбежали из города Хама, побросав технику

Позиции сдали без боя.

После успехов в провинциях Алеппо и Идлиб сирийские повстанцы вошли в город Хама. Войска режима Асада сбежали из Хамы, традиционно побросав технику и сдав позиции без боя, отмечает телеграм-канал «Мировые конфликты».

Повстанцы также захватили немного трофеев у российского спецназа. Судьба российских наемников неизвестна.

Отмечается, что сирийские повстанцы, пройдя всю Хаму и не обнаружив никакого сопротивления, покидают Хаму с юга и двигаются по трассе M5 в сторону Хомса.

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