Белорусы продолжают собирать грибы, несмотря на скорую зиму

Белорусы продолжают собирать грибы, несмотря на скорую зиму1
- 30.11.2024, 22:00
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Они похвастались уловом в соцсети.
Уже вот-вот наступит 1 декабря, а тихая охота белорусов не заканчивается. Собирать грибы продолжают несмотря на снег. И собирают чуть ли не полные корзины опят, лисичек и не только, отмечает «Зеркало».
Цели в такую пору года у всех разные. Например, белоруска Виталия специально приехала искать поздний гриб гигрофор. Поиски увенчались успехом: женщина нашла целый сросток. На видео от 26 ноября грибы покрыты снегом.
@vitaliavita9 ♬ оригинальный звук - Vitalia
Другие беларусы нашли целую опушку опят — причем тоже под снегом. Собрали с нее почти полную корзину.
— 22 ноября 2024 года, — называет мужчина дату съемки и показывает крупным планом грибы на лужайке. — Сам не поверил. Посмотрите и вы.
@user58190470225514 ♬ оригинальный звук - Елена Понятовская
Удача улыбнулась и Михаилу — 28 ноября он собрал корзинку грибов. А Надежда 27 ноября обнаружила большой боровик. «Свеженький, классненький», — поделилась она впечатлениями. За несколько дней до этого она нашла большой сросток опят.
@user58190470225514 ♬ оригинальный звук - Елена Понятовская
В комментариях разделяют радость авторов роликов:
«А у нас начали расти зимние опята. Очень мало, но зато они есть! Ура, ура!»
«Ничего себе, правду говорят: «У природы нет плохой погоды».
«Тоже собрала 5 штук этих красунов. Жменю лисичек и два ведра подзеленки и зеленки».
«Я думала, что одна такая «нездоровая», чтобы зимой грибы искать».