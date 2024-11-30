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Белорусы продолжают собирать грибы, несмотря на скорую зиму

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  • 30.11.2024, 22:00
  • 1,292
Белорусы продолжают собирать грибы, несмотря на скорую зиму
иллюстративное фото

Они похвастались уловом в соцсети.

Уже вот-вот наступит 1 декабря, а тихая охота белорусов не заканчивается. Собирать грибы продолжают несмотря на снег. И собирают чуть ли не полные корзины опят, лисичек и не только, отмечает «Зеркало».

Цели в такую пору года у всех разные. Например, белоруска Виталия специально приехала искать поздний гриб гигрофор. Поиски увенчались успехом: женщина нашла целый сросток. На видео от 26 ноября грибы покрыты снегом.

@vitaliavita9

♬ оригинальный звук - Vitalia

Другие беларусы нашли целую опушку опят — причем тоже под снегом. Собрали с нее почти полную корзину.

— 22 ноября 2024 года, — называет мужчина дату съемки и показывает крупным планом грибы на лужайке. — Сам не поверил. Посмотрите и вы.

@user58190470225514

♬ оригинальный звук - Елена Понятовская

Удача улыбнулась и Михаилу — 28 ноября он собрал корзинку грибов. А Надежда 27 ноября обнаружила большой боровик. «Свеженький, классненький», — поделилась она впечатлениями. За несколько дней до этого она нашла большой сросток опят.

@user58190470225514

♬ оригинальный звук - Елена Понятовская

В комментариях разделяют радость авторов роликов:

«А у нас начали расти зимние опята. Очень мало, но зато они есть! Ура, ура!»

«Ничего себе, правду говорят: «У природы нет плохой погоды».

«Тоже собрала 5 штук этих красунов. Жменю лисичек и два ведра подзеленки и зеленки».

«Я думала, что одна такая «нездоровая», чтобы зимой грибы искать».

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