Трамп пригрозил 100%-ми пошлинами странам БРИКС 5 30.11.2024, 22:09

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Это связано с долларом.

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил 100%-ми пошлинами странам БРИКС. Если они не оставят попытки найти альтернативу доллару в международной торговле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в социальной сети Truth Social.

По его словам, пришел конец идее о том, что страны БРИКС могут отказаться от доллара в международных расчетах.

«Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить доллар США. Иначе они столкнутся со 100%-ми пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США», - отметил он.

Он также отметил, что шансов на то, что БРИКС найдет замену доллару, нет. А любая страна, которая попытается это сделать, «должна помахать Америке рукой».

Отметим, в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Еще несколько стран претендуют на членство.

Кто в БРИКС хочет найти замену доллару

Отметим, в этом году на саммите БРИКС в России планировался запуск новой валюты в рамках отказа от доллара США в международных расчетах. Идею активно продвигал российский диктатор Путин, однако остальные участники, такие как Индия и Китай, против, сообщалось о серьезных разногласиях.

Как пишет Bloomberg, Банк международных расчетов (BIS) уже обсуждает закрытие пилотной платформы трансграничных платежей. Путин называл лежащую в ее основе технологию инструментом обхода санкций и потенциального подрыва доминирования доллара.

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