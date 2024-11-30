«Вопрос в том, удастся ли удержать оставшихся специалистов» 1 30.11.2024, 22:24

Что происходит с занятостью в IT-сфере и какой прогноз.

Среди всех отраслей белорусской экономики IT-сектор остается одним из самых ярких примеров контрастов: он пережил стремительный взлет, но оказался под угрозой глубокого упадка.

«Зеркало» посмотрело, какая ситуация с занятостью в этой отрасли.

До 2020 года и даже некоторое время после сектор демонстрировал стабильный рост по приему работников: число новых сотрудников значительно превышало количество уволенных. После 2020-го ситуация в белорусском IT-секторе начала заметно ухудшаться, хотя на первых порах отрасль оставалась в стороне от прямого санкционного удара. Это вынудило компании сначала перемещавших сотрудников за границу из соображений безопасности, массово релоцировать целые офисы, чтобы упростить финансовые операции и минимизировать риски.

Если посмотреть динамику принятых и уволенных по сфере «информация и связь» до 2020 года, баланс практическим постоянно держался на стороне первых. Причем ежегодно положительное сальдо рынка труда для данной сферы только нарастало, позволяя сфере прибавлять тысячи новых занятых на чистой основе. В результате с 2015 по 2020 год среднегодовая занятость по сфере выросла с 96,1 тысячи человек до 136,3 тысячи.

В части занятости в 2021 году сфера еще больше набирала, чем увольняла персонал — число занятых за год выросло до 144,3 тысячи человек, или 3,4% от общего числа занятых в экономике. Уже с марта 2022 года число уволенных в сфере «Информация и связь» стало резко превышать число принятых на работу. Ежемесячно отрасль теряла 2−3 тысячи специалистов, а средняя занятость в 2023 году упала до 122,8 тысячи человек — на уровень 2018 года.

На первый взгляд, актуальные данные о ситуации с занятостью в белорусском IT-секторе могут создавать впечатление восстановления, но аналитики проекта «Кошт урада» объясняют это несколькими факторами.

«Во-первых, имеет место эффект низкой базы. Падение прошлых периодов создает иллюзию значительного роста, хотя реальная активность остается далекой от докризисного уровня, — отмечают эксперты проекта. — К тому же Белстат изменил подход к статистике, закрыв доступ к данным по занятости непосредственно в IT и оставив только сводные данные по более широкой сфере „информация и связь“. Это затрудняет объективный анализ состояния отрасли и создает почву для манипуляций».

Эксперты считают, что ситуация в IT сейчас далека от полного восстановления. Вероятнее всего, отрасль достигнет нового уровня баланса, где занятость стабилизируется на минимуме, а дальнейший рост будет ограничен текущими экономическими и санкционными реалиями. «Вопрос в том, удастся Беларуси удержать оставшихся специалистов или процесс утечки кадров продолжится», — отмечают аналитики проекта «Кошт урада».

Экономист Алесь Гудия подчеркивает: перспективы развития белoрусского IT напрямую зависят от доступа к международным рынкам. Местный рынок, как и российский, не может обеспечить те возможности, которые ранее открывал глобальный рынок. Лишившись международного масштаба, отрасль фактически лишилась шансов на рост прежними темпами.

Эксперт обращает внимание на то, что структура занятости на рынке труда меняется: сокращение квалифицированных кадров из-за релокации делает отрасль менее эффективной, а внутренние проблемы экономики продолжают увеличивать нагрузку на те сферы, которые еще приносят доход.

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