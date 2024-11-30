США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
- 30.11.2024, 22:35
Об этом заявил пресс-спикер Госдепа США.
Соединённые Штаты Америки приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом сообщил пресс-спикер Государственного департамента Мэтью Миллер:
«США и ЕС с сожалением отмечают решение «Грузинской мечты» приостановить процесс интеграции в ЕС. Мы осуждаем чрезмерное применение силы против грузин, справедливо протестующих против этого предательства их Конституции — ЕС является защитой против Кремля. Поэтому мы приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией».