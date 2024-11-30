закрыть
30 ноября 2024, суббота, 22:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

  • 30.11.2024, 22:35
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

Об этом заявил пресс-спикер Госдепа США.

Соединённые Штаты Америки приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом сообщил пресс-спикер Государственного департамента Мэтью Миллер:

«США и ЕС с сожалением отмечают решение «Грузинской мечты» приостановить процесс интеграции в ЕС. Мы осуждаем чрезмерное применение силы против грузин, справедливо протестующих против этого предательства их Конституции — ЕС является защитой против Кремля. Поэтому мы приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин