США приостановили стратегическое партнерство с Грузией 30.11.2024, 22:35

Об этом заявил пресс-спикер Госдепа США.

Соединённые Штаты Америки приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом сообщил пресс-спикер Государственного департамента Мэтью Миллер:

«США и ЕС с сожалением отмечают решение «Грузинской мечты» приостановить процесс интеграции в ЕС. Мы осуждаем чрезмерное применение силы против грузин, справедливо протестующих против этого предательства их Конституции — ЕС является защитой против Кремля. Поэтому мы приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией».

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