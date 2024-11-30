В Сирии идут бои между подразделениями правительственных войск 30.11.2024, 23:32

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СМИ пишут о попытке госпереворота.

В Сирии продолжаются бои между сторонниками Башара Асада и оппозиционными силами. В то же время появились сообщения о якобы восстании против диктатора в рядах правительственных войск.

В субботу, 30 ноября, войска Башара Асада объявили о выходе из крупнейшего города Сирии – Алеппо – для подготовки к контрнаступлению. Теперь известно, что бои докатились и до Дамаска. Расстояние между городами составляет 200 километров, передает «24 Канал» со ссылкой на Osint-аналитиков.

В телеграм-каналах, освящающих события в Сирии, появляются и сообщения о столкновениях между подразделениями армии Башара Асада. Якобы бои идут в правительственном квартале Дамаска.

Что известно о событиях в Дамаске

Вечером в соцсетях появились сообщения о стрельбе в Дамаске. Местные СМИ пишут, что это может быть путч против режима Асада.

Пользователь Babak Taghvaee, который специализируется на вопросах безопасности на Ближнем востоке, отмечает, что 4-я дивизия Сирийской республиканской гвардии начала попытку госпереворота.

Арабоязычные телеграмм-каналы тем временем распространяют видео со стрельбой рядом с генштабом сирийской армии в Дамаске. Они утверждают, что офицеры сирийской армии восстали против командования и пытаются захватить административные здания в сирийской столице.

В то же время сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), связанный с оппозицией, ничего не сообщает о перестрелках в столице. Государственные информагентства тоже молчат.

Также в соцсетях распространяются сообщения, что сирийские повстанцы вошли в город Хама – центра одноименной провинции на юге страны. Телеканал «Аль-Джазира» сообщил о мятеже в 47-й бригаде 11-й дивизии правительственных войск в районе Хамы.

Напомним, что 27 ноября оппозиционные силы в Сирии перешли в наступление.

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