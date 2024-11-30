СМИ: Командующий российскими войсками в Сирии уволен 30.11.2024, 23:15

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Сергей Кисель

Он причастен и к боям на Харьковщине.

В Сирии повстанцы захватили Алеппо, что вызвало значительную обеспокоенность в России. На фоне этого командующий российскими войсками в Сирии Сергей Кисель, вероятно, уволен.

Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на российские СМИ. На этой должности Сергей Кисель, согласно обнародованной информации, находился недолго.

Отмечается, что на новом месте Кисель оказался в 2024 году. Еще в 2022 году он командовал 1-й танковой армией оккупантов на территории Харьковской области. В то же время в Сирии повстанцы продвинулись к пятому по численности городу страны Хама, не встречая сопротивления.

К слову, в Сети появились сообщения о якобы восстании против диктатора Башара Асада в рядах правительственных войск. Пользователь Babak Taghvaee, который специализируется на вопросах безопасности на Ближнем востоке, отмечает, что 4-я дивизия Сирийской республиканской гвардии начала попытку госпереворота.

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