закрыть
4 ноября 2024, понедельник, 1:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Китае упало количество регистрации браков, несмотря на поощрение властей создавать семьи

  • 4.11.2024, 1:14
В Китае упало количество регистрации браков, несмотря на поощрение властей создавать семьи

Причиной является замедление роста экономики.

В Китае, где борются с сокращением населения, уменьшилось количество браков. За первые девять месяцев 2024 года в стране зарегистрировали 4,747 миллиона пар, что на 943 тысячи меньше по сравнению с прошлым годом, сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства гражданских дел КНР.

Отмечается, что в прошлом году за первые девять месяцев было зарегистрировано 5,690 млн браков. Это больше, чем в 2022 году.

Молодые пары в Китае откладывают женитьбу из-за экономической нестабильности и роста стоимости жизни. Для власти это тревожный сигнал, она принимает меры по увеличению сокращающегося населения, пишет агентство. Так, недавно Пекин рассмотрел законопроект, упрощающий регистрацию брака, а подавать на развод станет труднее.

Ранее в этом году власти Китая заявили о втором ежегодном падении рождаемости. Поэтому правительство внедрило проекты и инициативы в крупных городах, которые должны побуждать молодых граждан создавать брак «новой эры» и культуру деторождения.

Reuters также указывает, что брак и рождение детей — острая тема для молодых китайцев. Многие из них остаются холостыми из-за плохих перспектив работы и волнения о будущем, ведь рост экономики страны замедляется.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский