В Китае упало количество регистрации браков, несмотря на поощрение властей создавать семьи 4.11.2024, 1:14

Причиной является замедление роста экономики.

В Китае, где борются с сокращением населения, уменьшилось количество браков. За первые девять месяцев 2024 года в стране зарегистрировали 4,747 миллиона пар, что на 943 тысячи меньше по сравнению с прошлым годом, сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства гражданских дел КНР.

Отмечается, что в прошлом году за первые девять месяцев было зарегистрировано 5,690 млн браков. Это больше, чем в 2022 году.

Молодые пары в Китае откладывают женитьбу из-за экономической нестабильности и роста стоимости жизни. Для власти это тревожный сигнал, она принимает меры по увеличению сокращающегося населения, пишет агентство. Так, недавно Пекин рассмотрел законопроект, упрощающий регистрацию брака, а подавать на развод станет труднее.

Ранее в этом году власти Китая заявили о втором ежегодном падении рождаемости. Поэтому правительство внедрило проекты и инициативы в крупных городах, которые должны побуждать молодых граждан создавать брак «новой эры» и культуру деторождения.

Reuters также указывает, что брак и рождение детей — острая тема для молодых китайцев. Многие из них остаются холостыми из-за плохих перспектив работы и волнения о будущем, ведь рост экономики страны замедляется.

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