закрыть
4 ноября 2024, понедельник, 1:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В расписании БелЖД появились новые поезда

  • 4.11.2024, 2:00
В расписании БелЖД появились новые поезда

На один из них билеты раскупили на неделю вперед.

В расписании БелДЖ появилось два новых поезда. Один курсирует между Минском и Мозырем, второй — между Минском и Москвой. Информацию об этом опубликовали на сайте Беларусской железной дороги, передает «Зеркало».

Электропоезд бизнес-класса запустили по маршруту Мозырь — Калинковичи — Минск 1 ноября. Номер состава — 874.

Согласно расписанию БелДЖ, из Минска состав отправляется каждый день в 13.45. На конечную станцию прибывает в 17.36. Стоимость билета от 11,44 до 32,68 рубля. По данным rw.by на вечер воскресенья, 3 ноября, поезд очень востребован. Ближайшие свободные места на рейс из столицы есть только через неделю — 10 ноября.

Из Мозыря поезд отправляется в 17.57, а в Минск прибывает в 21.46.

Кроме того, 1 ноября между Минском и Москвой запустили дополнительные «Ласточки» — составы № 719/720.

Поезд № 719 отправляется из Москвы по пятницам, субботам и воскресеньям в 12.00. Из Минска под номером 720 стартует по субботам, воскресеньям и понедельникам в 09.57.

— Поезда курсируют в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении, где пассажирам доступны два класса обслуживания — бизнес и эконом, — рассказали в БелЖД.

Билеты стоят от 116,91 рубля до 118,75 рубля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский