В расписании БелЖД появились новые поезда 4.11.2024, 2:00

На один из них билеты раскупили на неделю вперед.

В расписании БелДЖ появилось два новых поезда. Один курсирует между Минском и Мозырем, второй — между Минском и Москвой. Информацию об этом опубликовали на сайте Беларусской железной дороги, передает «Зеркало».

Электропоезд бизнес-класса запустили по маршруту Мозырь — Калинковичи — Минск 1 ноября. Номер состава — 874.

Согласно расписанию БелДЖ, из Минска состав отправляется каждый день в 13.45. На конечную станцию прибывает в 17.36. Стоимость билета от 11,44 до 32,68 рубля. По данным rw.by на вечер воскресенья, 3 ноября, поезд очень востребован. Ближайшие свободные места на рейс из столицы есть только через неделю — 10 ноября.

Из Мозыря поезд отправляется в 17.57, а в Минск прибывает в 21.46.

Кроме того, 1 ноября между Минском и Москвой запустили дополнительные «Ласточки» — составы № 719/720.

Поезд № 719 отправляется из Москвы по пятницам, субботам и воскресеньям в 12.00. Из Минска под номером 720 стартует по субботам, воскресеньям и понедельникам в 09.57.

— Поезда курсируют в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении, где пассажирам доступны два класса обслуживания — бизнес и эконом, — рассказали в БелЖД.

Билеты стоят от 116,91 рубля до 118,75 рубля.

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