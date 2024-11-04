Загадочная смерть: в Карелии нашли мертвым соратника Пригожина

Загадочная смерть: в Карелии нашли мертвым соратника Пригожина1
- 4.11.2024, 8:07
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Он мог следить за семьей главы МИД РФ.
В Республике Карелия нашли мертвым российского оккупанта Андрея Ткаченко, который был одним из близких соратников главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.
Как пишет российский Telergam-канал «ВЧК-ОГПУ», Ткаченко участвовал в войне против Украины до лета этого года. В октябре он вместе с друзьями и восьмилетним сыном приехал в регион на рыбалку. 28 октября Ткаченко с другом и сыном вышли на катере на озеро Сегозеро, они находились в 400 метрах от берега:
«Вскоре на берег выплыл испуганный ребенок (он находится в шоке), туда же чуть позже вынесло тело друга Ткаченко».
В воскресенье, 3 ноября, спасатели нашли тело Ткаченко в акватории озера. По данным канала, мужчина выполнял для Пригожина «самые теневые» задачи. Например, он курировал ряд специальных проектов в Африке, а также следил за зятем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Ткаченко поймали и угрожали обвинением в государственной измене, поэтому он начал свидетельствовать против Пригожина и главы его службы безопасности Александра Малолетко. Имя главы «Вагнера» из дела просто убрали, а вот