Загадочная смерть: в Карелии нашли мертвым соратника Пригожина 1 4.11.2024, 8:07

6,522

Андрея Ткаченко

Он мог следить за семьей главы МИД РФ.

В Республике Карелия нашли мертвым российского оккупанта Андрея Ткаченко, который был одним из близких соратников главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.

Как пишет российский Telergam-канал «ВЧК-ОГПУ», Ткаченко участвовал в войне против Украины до лета этого года. В октябре он вместе с друзьями и восьмилетним сыном приехал в регион на рыбалку. 28 октября Ткаченко с другом и сыном вышли на катере на озеро Сегозеро, они находились в 400 метрах от берега:

«Вскоре на берег выплыл испуганный ребенок (он находится в шоке), туда же чуть позже вынесло тело друга Ткаченко».

В воскресенье, 3 ноября, спасатели нашли тело Ткаченко в акватории озера. По данным канала, мужчина выполнял для Пригожина «самые теневые» задачи. Например, он курировал ряд специальных проектов в Африке, а также следил за зятем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ткаченко поймали и угрожали обвинением в государственной измене, поэтому он начал свидетельствовать против Пригожина и главы его службы безопасности Александра Малолетко. Имя главы «Вагнера» из дела просто убрали, а вот

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com