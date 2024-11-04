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Под Борисовом произошла страшная авария такси и авто

  • 4.11.2024, 8:16
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Под Борисовом произошла страшная авария такси и авто

После лобового столкновения пострадали девять человек.

Лобовое столкновение с участием маршрутного такси и автомобиля Volkswagen произошло под Борисовом. Девять человек получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Вечером 3 ноября на 43-м километре автородороги Р53 произошло столкновение автомобиля Volkswagen с маршруткой. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — сообщили в Следкоме.

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