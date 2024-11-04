Впервые в войне: Израиль провел дерзкую наземную операцию в Сирии
- 4.11.2024, 8:26
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Был похищен сириец, работавший на Иран.
Армия обороны Израиля в воскресенье, 3 ноября, заявила, что провела наземный рейд в Сирию, захватив сирийского гражданина, вовлеченного в иранские сети. Это был первый случай в текущей войне, когда Израиль объявил о том, что его войска действуют на сирийской территории.
Об этом сообщило AP. Израильские военные заявили, что захват был частью спецоперации, которая проводилась в последние месяцы, но не указали точную дату.
Проправительственная сирийская радиостанция Sham FM 3 ноября сообщила, что израильские силы провели «операцию по похищению», целью которой был мужчина на юге страны.
Агентство пишет, что израильские военные захватили мужчину по имени Али Солейман аль-Асси в южном сирийском регионе Саида. Он находился под наблюдением в течение многих месяцев и был связан с иранскими проектами, нацеленными на районы Голанских высот, которые Израиль контролирует вблизи сирийской границы.
Военные сообщили, что кадры с нательной камеры показывают, как солдаты захватывают мужчину в белой майке внутри здания. Мужчина был доставлен в Израиль для допроса.