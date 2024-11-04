закрыть
4 ноября 2024, понедельник, 9:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Впервые в войне: Израиль провел дерзкую наземную операцию в Сирии

  • 4.11.2024, 8:26
  • 3,016
Впервые в войне: Израиль провел дерзкую наземную операцию в Сирии

Был похищен сириец, работавший на Иран.

Армия обороны Израиля в воскресенье, 3 ноября, заявила, что провела наземный рейд в Сирию, захватив сирийского гражданина, вовлеченного в иранские сети. Это был первый случай в текущей войне, когда Израиль объявил о том, что его войска действуют на сирийской территории.

Об этом сообщило AP. Израильские военные заявили, что захват был частью спецоперации, которая проводилась в последние месяцы, но не указали точную дату.

Проправительственная сирийская радиостанция Sham FM 3 ноября сообщила, что израильские силы провели «операцию по похищению», целью которой был мужчина на юге страны.

Агентство пишет, что израильские военные захватили мужчину по имени Али Солейман аль-Асси в южном сирийском регионе Саида. Он находился под наблюдением в течение многих месяцев и был связан с иранскими проектами, нацеленными на районы Голанских высот, которые Израиль контролирует вблизи сирийской границы.

Военные сообщили, что кадры с нательной камеры показывают, как солдаты захватывают мужчину в белой майке внутри здания. Мужчина был доставлен в Израиль для допроса.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский