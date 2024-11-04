Лукашенко повышает градус абсурда

Лукашенко повышает градус абсурда3
- 4.11.2024, 8:38
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Остапа несло.
«Мы живем в раю по сравнению с тем, как живет мир», – заявил Александр Лукашенко в Мостах. Остапа несло, пишет «Салiдарнасць».
Собственно сам правитель и продемонстрировал, чего стоят его утверждения, доведя градус абсурда до максимального:
«Местные жители поэтично называют Мосты маленьким Парижем. Ошибаетесь. Поверьте, Мосты сегодня привлекательнее самого Парижа».
Вот только почему-то примерно 50 миллионов туристов в год едут в Париж, а не в Мосты.
При всех плюсах Мостов сравнивать белорусский райцентр со столицей Франции может только человек, утративший связь с реальностью. Осталось только, перефразируя героя «12 стульев», переименовать указом Мосты в Нью-Париж, а Париж – в Старые Мосты.
Советские «бойцы идеологического фронта» повествовали, что «невеселы лица простых парижан». Но, если бы кто-то из них начал задвигать, что Мосты круче Парижа, такого пропагандиста немедленно выгнали бы за профнепригодность.
Лукашенко нарушает один из главных законов пропаганды: врать да не завираться. Совершенно неадекватные высказывания девальвируют всё остальное.
Хотя порой правителя посещают очень здравые мысли. «Народы не должны страдать из-за глупости своих руководителей», – заявил Лукашенко в тех же Мостах.
С этим трудно спорить. Но, к сожалению, белорусскому народу приходится страдать.
К счастью, сколько веревочке ни виться, конец все равно будет. СССР рухнул во многом именно под тяжестью абсурда, который нагородили его руководители. Режим Лукашенко идет тем же «верным путем».