Лукашенко повышает градус абсурда 3 4.11.2024, 8:38

5,080

Остапа несло.

«Мы живем в раю по сравнению с тем, как живет мир», – заявил Александр Лукашенко в Мостах. Остапа несло, пишет «Салiдарнасць».

Собственно сам правитель и продемонстрировал, чего стоят его утверждения, доведя градус абсурда до максимального:

«Местные жители поэтично называют Мосты маленьким Парижем. Ошибаетесь. Поверьте, Мосты сегодня привлекательнее самого Парижа».

Вот только почему-то примерно 50 миллионов туристов в год едут в Париж, а не в Мосты.

При всех плюсах Мостов сравнивать белорусский райцентр со столицей Франции может только человек, утративший связь с реальностью. Осталось только, перефразируя героя «12 стульев», переименовать указом Мосты в Нью-Париж, а Париж – в Старые Мосты.

Советские «бойцы идеологического фронта» повествовали, что «невеселы лица простых парижан». Но, если бы кто-то из них начал задвигать, что Мосты круче Парижа, такого пропагандиста немедленно выгнали бы за профнепригодность.

Лукашенко нарушает один из главных законов пропаганды: врать да не завираться. Совершенно неадекватные высказывания девальвируют всё остальное.

Хотя порой правителя посещают очень здравые мысли. «Народы не должны страдать из-за глупости своих руководителей», – заявил Лукашенко в тех же Мостах.

С этим трудно спорить. Но, к сожалению, белорусскому народу приходится страдать.

К счастью, сколько веревочке ни виться, конец все равно будет. СССР рухнул во многом именно под тяжестью абсурда, который нагородили его руководители. Режим Лукашенко идет тем же «верным путем».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com