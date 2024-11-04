Приговор системе Лукашеко 4.11.2024, 8:46

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Дмитрий Крутой

Как Крутой в двух словах описал бессмысленность ручного управления сельским хозяйством.

На очередных предвыборных «дажынках», которые в этот раз прошли в Мостах, глава администрации правителя Дмитрий Крутой порассуждал о причинах успешности аграриев Гродненщины, пишет «Салiдарнасць».

По его словам, сегодня большинство предприятий региона находятся на среднеевропейском и даже мировом уровне. А секрет их успеха очень прост — он заключается в соблюдении технологий.

Чиновник пояснил, что несоблюдение даже одного из важных агротехнических приемов может привести к критическому падению урожайности.

— Поэтому Гродненщина здесь лидер, раньше начали заниматься и раньше начали соблюдать все технологии и использовать нашу науку. Не зря столько и Героев Беларуси, и Героев социалистического труда, столько награжденных. Они и поддерживают высокий уровень и не боятся внедрять и использовать научные достижения.

То, что по идее должно было прозвучать в качестве комплимента, на деле прозвучало, как приговор. Три десятка лет единоличного правления страной ушли на то, чтобы полностью подконтрольное сельское хозяйство добилось таких ошеломительных «успехов»: единичные хозяйства начали-таки «соблюдать все технологии».

Миллиарды ежегодных вливаний в отрасль, в которой, как не стесняется сообщать всем нам Дмитрий Крутой, лишь некоторые в своей работе придерживаются базовых стандартов. Вот уж действительно зона экстремального земледелия, если за «соблюдение технологий» полагается госнаграда.

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