ISW: Минобороны РФ решило помочь ВСУ 4.11.2024, 8:48

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Странная инициатива российского ведомства.

На днях российское оппозиционное издание «Важные истории» собрало сразу несколько статей от Z-блогеров, которые жаловались на расформирование со стороны МО РФ неофициальных подразделений дронов ВС РФ.

Более того, этих же операторов дронов перевели в пехоту, чтобы бросать на штурмы позиций ВСУ. Аналитики из Института изучения войны (ISW) решили проанализировать эти статьи.

Часть российских военкоров пожаловалась на командование МО РФ, что оно до сих пор отдает предпочтение не дистанционному бою, а «мясным штурмам». В некоторых штурмовых ротах из 90 человек только 20 являются настоящими штурмовиками, а остальные — бывшие операторы дронов.

Еще часть Z-блогеров связала эти тенденции с недавними усилиями МО РФ сформировать «объединенные технические батальоны беспилотников» и Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Многие командиры ВС РФ опасаются, что таким образом МО лишит их доступной рабочей силы, которую можно бросать в «мясные штурмы». Более того, часть российских военкоров выступает против инициативы МО РФ создать «технический батальон беспилотников», так как между ними не будет единой системы связи, что позволило бы им координировать между собой свои действия.

Кроме того, МО РФ понадобится очень много времени, чтобы наладить единую связь между операторами дронов и штурмовыми группами на линии фронта. Как итог вражеские штурмовики останутся без прикрытия с воздуха.

Не так давно российские военкоры уже «плакались» на фоне ликвидации двух операторов дронов из 87-го стрелкового полка Дмитрия Лысаковского и Сергея Грицая, после того, как их отправили в одну из штурмовых групп на Донбассе.

Аналитики из ISW считают, что сокращение российских специалистов по беспилотникам также может, по крайней мере, временно затруднить операции российских дронов, если МО РФ и дальше продолжит свои усилия по их централизации.

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