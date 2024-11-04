Что ждет белорусский рубль до конца года

Что ждет белорусский рубль до конца года8
- 4.11.2024, 8:58
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Прогноз аналитика.
К 1 ноября доллар перешагнул отметку 3,32 рубля. Финансовый аналитик Александр Шкут отмечает, что курс белорусского рубля снижался с осени и сейчас находится на минимуме за последний год, пишет officelife. Одним из факторов, который этому способствовал, стало увеличение дефицита внешней торговли товарами: за январь — август он вырос до $2,1 млрд.
Увеличение отрицательного сальдо произошло за счет более низких темпов роста экспорта. При этом импорт вырос на 5,5% год к году.
Импортеры тратят больше валюты на закупку зарубежных товаров, и это давит на курс белорусского рубля.
По мнению аналитика, дальнейшее снижение курса белорусского рубля маловероятно. Скорее всего, он останется вблизи текущих значений. Происходить это будет на фоне возможного укрепления курса российского рубля из-за сигналов об очень жесткой денежно-кредитной политике со стороны Банка России.