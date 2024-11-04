WSJ: Для Путина это очень плохой сценарий 5 4.11.2024, 9:03

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Планы Трампа могут быть неприемлемыми для РФ.

Международная повестка кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа больше соответствует интересам Кремля, однако его планы относительно завершения войны в Украине могут быть для российского диктатора неприемлемыми.

Об этом в воскресенье, 3 ноября, пишет The Washington Post, отмечая, что в Москве публично преуменьшают важность президентских выборов в США и пытаются скрыть, что РФ получит больше выгоды от второго президентства Трампа.

Журналисты акцентируют, что для Путина выборы в США проходят в критический момент, когда и он, и президент Украины Владимир Зеленский сталкиваются с растущим давлением, поскольку полномасштабная война идет уже почти три года. В WP отмечают, что кандидатура Трампа сооветствует повестке Москвы, так как он неоднократно критиковал расходы США на помощь Украине.

Однако один из российских чиновников на условиях анонимности сообщил изданию, что, «результат этих выборов не изменит ситуацию для России». По его словам, отношения между США и Россией зашли в тупик.

«И все стали заложниками этого — даже Путин», — цитирует WP собеседника.

Анализируя информпространство в РФ, эксперты указывают, что у прокремлевских СМИ нет тех же иллюзий, как в 2016 году, когда Трамп стал 45-м президентом США, опередив соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Тем не менее, отмечают журналисты, среди российской элиты растет ожидание победы Трампа с надеждой на шанс закончить войну против Украины на условиях Москвы и «потенциально перекроить карту глобальной безопасности».

В то же время победа Трампа может быть сопряжена с риском для России, пишет WP. Неясно, согласится ли Путин на любую сделку, предложенную Трампом для прекращения войны, что может привести к разладу между ними.

В частности, экс-советники Трампа Фред Флейц и генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг озвучили план, предусматривающий временное прекращение огня на нынешней линии фронта. При этом Украину вынудят пойти на мирные переговоры с РФ, чтобы продолжать получать западное оружие. Эти предложения резко раскритиковали из-за идеи передачи территорий России, однако аналитики считают, что «для Путина это очень плохой сценарий», так как «он не хочет территории, он хочет Украину».

По их мнению, возможные переговоры между РФ и США относительно Украины зайдут в тупик и «Трамп никогда не предложит Путину то, что он хочет в Украине».

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