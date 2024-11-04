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Forbes: Россия теряет ошеломляющее количество техники

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  • 4.11.2024, 9:13
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Forbes: Россия теряет ошеломляющее количество техники

В четыре раза больше, чем ВСУ.

Россияне, используя пятикратное преимущество в живой силе, пытаются выбить ВСУ из села Ильинка в Донецкой области, однако при этом терпят сокрушительные потери в технике. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, российская 20-я мотострелковая дивизия, насчитывающая около 10 000 солдат, обрушилась на украинскую 79-ю десантно-штурмовую бригаду численностью 2000 человек.

Как отмечает Акс, если Ильинка и близлежащие населенные пункты падут, российские войска смогут продвинуться на север и окружить украинский гарнизон в Курахово - ключевой позиции для обороны юга Донецкой области.

Как отмечал украинский оператор беспилотников Kriegsforscher, 79-я ОШБр «находится под массированным натиском противника», который начался около двух недель назад, и ситуация близка к критической.

При этом украинские десантники в ходе сражения уничтожают российскую бронетехнику просто ударными темпами - сначала современные БМП-3, а за ними и более старые БМП-2 и МТ-ЛБ, отмечает Акс:

«Автомобильная бойня на пути к Ильинке помогла поднять российские потери до рекордного уровня. Аналитик Эндрю Перпетуа насчитал в субботу 206 уничтоженных, поврежденных и брошенных российских машин. За тот же день он насчитал всего 49 украинских потерь».

В то же время, отмечает аналитик, судя по стратегии россиян, они готовы обменивать технику и войска на территорию.

Как отмечал украинский журналист Станислав Асеев, оккупанты продолжают использовать свою ранее успешную тактику «мешка», обходя позиции ВСУ с трех сторон и оставляя узкое «горло» для отступления. «В результате даже в боеспособных подразделениях часто начинается паника окружения, что приводит к отходу войск», - отмечал он.

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