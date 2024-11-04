закрыть
4 ноября 2024, понедельник, 11:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«С понедельника водителей такси станет еще меньше»

1
  • 4.11.2024, 9:24
  • 4,870
«С понедельника водителей такси станет еще меньше»

Что происходит на рынке такси в Беларуси.

С 1 ноября в Беларуси начал действовать реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Это значит, что водители такси теперь не могут работать без регистрации в этом реестре. В Минтрансе полагают, что реестр поможет «ограничить присутствие на рынке перевозок пассажиров недобросовестных перевозчиков и диспетчеров».

В пятницу, 1 ноября, цены и время ожидания такси выросли. Некоторым минчанам пришлось ждать машину более 15 минут. Подросли и цены.

Тогда водитель столичного такси Алексей подтвердил Smartpress, что машин действительно стало меньше, время ожидания возросло.

«Что касается роста цен, пока ничего экстраординарного с ними не происходит. Да, они выше, но не так чтобы вау. Я думаю, что тот же Яндекс регулирует эти коэффициенты. А вот с нехваткой машин он справиться вряд ли сможет», — сказал он.

Что будет с понедельника?

Один из водителей минского сервиса поделился своим мнением о том, что ждет жителей столицы с понедельника. По его словам, с 4 ноября машин станет еще меньше.

«С понедельника водителей такси выйдет еще меньше. С понедельника для тех, кто не в реестре, отключат доступ к сервису «Яндекс-такси». Сегодня еще часть нелегалов работают. Штраф — до 200 базовых величин — за работу таксиста-нелегала», - поделился таксист.

Что касается время ожидания, то, по мнению водителя, время ожидания будет расти. Оно уже выросло примерно в 2-2,5 раза, рассказал таксист, и с понедельника еще увеличится.

По поводу роста цен водитель отметил, что предсказать этого пока не может, «не знает». Однако таксист отметил, что «машин стало меньше примерно на треть». А значит, вполне вероятно, что заплатить за поездку придется больше, чем она стоила ранее.

«Тарифы выросли в 2 раза, поскольку автопаркам пришлось оформлять водителей официально, по договору. Придется платить налоги», - поделился информацией таксист.

Также водитель отметил, что лично он доволен таким нововведением, так как заработок остался на прежнем уровне, а работы стало «в два раза меньше», чем ранее.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский