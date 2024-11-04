«С понедельника водителей такси станет еще меньше» 1 4.11.2024, 9:24

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Что происходит на рынке такси в Беларуси.

С 1 ноября в Беларуси начал действовать реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Это значит, что водители такси теперь не могут работать без регистрации в этом реестре. В Минтрансе полагают, что реестр поможет «ограничить присутствие на рынке перевозок пассажиров недобросовестных перевозчиков и диспетчеров».

В пятницу, 1 ноября, цены и время ожидания такси выросли. Некоторым минчанам пришлось ждать машину более 15 минут. Подросли и цены.

Тогда водитель столичного такси Алексей подтвердил Smartpress, что машин действительно стало меньше, время ожидания возросло.

«Что касается роста цен, пока ничего экстраординарного с ними не происходит. Да, они выше, но не так чтобы вау. Я думаю, что тот же Яндекс регулирует эти коэффициенты. А вот с нехваткой машин он справиться вряд ли сможет», — сказал он.

Что будет с понедельника?

Один из водителей минского сервиса поделился своим мнением о том, что ждет жителей столицы с понедельника. По его словам, с 4 ноября машин станет еще меньше.

«С понедельника водителей такси выйдет еще меньше. С понедельника для тех, кто не в реестре, отключат доступ к сервису «Яндекс-такси». Сегодня еще часть нелегалов работают. Штраф — до 200 базовых величин — за работу таксиста-нелегала», - поделился таксист.

Что касается время ожидания, то, по мнению водителя, время ожидания будет расти. Оно уже выросло примерно в 2-2,5 раза, рассказал таксист, и с понедельника еще увеличится.

По поводу роста цен водитель отметил, что предсказать этого пока не может, «не знает». Однако таксист отметил, что «машин стало меньше примерно на треть». А значит, вполне вероятно, что заплатить за поездку придется больше, чем она стоила ранее.

«Тарифы выросли в 2 раза, поскольку автопаркам пришлось оформлять водителей официально, по договору. Придется платить налоги», - поделился информацией таксист.

Также водитель отметил, что лично он доволен таким нововведением, так как заработок остался на прежнем уровне, а работы стало «в два раза меньше», чем ранее.

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