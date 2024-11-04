Точка невозврата для России пройдена 4 Юрий Богданов

4.11.2024, 9:29

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Юрий Богданов

Как в свое время ее прошел СССР.

«У победы много родителей, поражение – всегда сирота», или немного об ответственности Украины и партнеров.

Вот сейчас популярный дискурс, кто больше виноват? «Преступная власть», плохое общество, плохие партнеры. Конечно, вся эта дискуссия хорошо полита политическими предпочтениями некоторых ее участников. Но фон для поиска виновных благоприятен: пока враг наступает, у партнеров почти весь дискурс – о переговорах (и не только у Трампа, на самом деле), а среди многих украинцев – о том, что мы или «вот-вот проиграем», или нужно о чем-то вот договариваться.

Просто напомню: когда Украина отразила попытку захватить Киев, а особенно после Харькова и Херсона, западные военные и политики радостно хвастали, что это «мы их всему научили». А потом – если верить Вудворту – легко поддались на ядерный шантаж Путина. Сейчас, когда мы вынуждены разменивать российские потери и время на территории – можно поискать проблему в Украине и украинцах. Конечно, украинцы не остаются в долгу. Особенно власть, для которой это политически естественно.

Власть, конечно, есть за что пнуть. И ошибок (кадровых и управленческих), и просчетов (особенно задним числом обнаруженных) хватает.

И себя есть за что пнуть, и общество, и государство. Потому что сейчас мы живем с теми институциями, тем обществом и тем государством, которое построили за 30 лет. И радикально его изменить во время войны невозможно.

И да, без наших партнеров и их денег нам бы наступила «кабзда». Но во многих вопросах – и поставки оружия, и предоставления разрешений на его использование, и ограничения в отношении России – и ЕС, и США действуют трусливо или откровенно лицемерно. Это факт.

А те, кто повторяет откровенно идиотскую формулу «надо начать с себя, и помощь придет», кажется, реально переслушали тренингов личностного роста. Ни одна большая империя не вывезла мировую войну без внешнего ресурса, особенно, когда война шла на ее территории. Ни Франция, ни Британия, ни СССР, ни США, вышедшие из Второй Мировой в долгах.

И даже сейчас есть примеры стран, которые действуют в отношении своего потенциала гораздо более решительно и последовательно, чем «крупные игроки». Это страны Скандинавии, которые выделяют относительно ВВП в разы больше, чем США или крупные страны Европы. И, которые не бегают за Украиной с попыткой «повесить» на жертву агрессии комплекс вины.

Текущие ограничения для Украины и очень медленная помощь не уничтожат нас как государство. Все-таки и помощь есть, и заводы с бельгийцами и немцами строятся, и оружие создается. Поэтому выгребем.

Но специфическая политика растягивает и масштабирует вызовы. На которые нашим партнерам придется отвечать. Я сам много раз объяснял мотивы их осторожности, но это не меняет результата. Огребут проблемы они даже не из-за Украины, а по совокупности.

Вот они не прибили «Вагнер» в Украине и не выбили Россию из Сахеля, и уже есть война в Судане. Которая по результатам для Европы и США окажется еще большей проблемой. Там уже 13 млн беженцев (еще в августе было 10), из них 500 тыс. – уже в ЕС, 25 млн – на грани голода. Вспыхнет и еще где-то, потому что огромный Судан станет экспортировать радикализм и нестабильность. Провоцируя кризис за кризисом в Африке. А это усугубит и экономическое, и миграционное давление.

Ну и то, что Путина не выбили быстро, ведет к худшему сценарию, которого наши партнеры боятся касательно России. По сути, хаоса и коллапса при трансфере власти. Путин очень старается превратить свою страну в перенасыщенную ненавистью и нацизмом территорию. Которая рано или поздно «взорвется». А хаос в России – это действительно вызовы мирового масштаба. И кто будет нести за это ответственность? Кроме самих русских?

А почему? Потому что в свое время не дали Украине оружие и разрешение относительно быстро выиграть войну. И уж если в условное завтра война завершится, точку невозврата режим Путина, скорее всего, уже прошел. Как в свое время СССР, рухнувший уже после завершения Афганской войны. И будет как обычно. Чего боялись, то и получили.

И здесь даже несколько фамилий «виновных» не получится назначить. Это системные баги политики. Которые придется лечить, когда завершится этот цикл войны и противостояния.

Юрий Богданов, «Фейсбук»

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